潮州菜老字號陳儀興飯店聯乘《老夫⼦》推多款潮州特色產品 $88買耐⼈尋味鹹⿂醬

本地潮州菜老字號陳儀興飯店近日宣布聯乘經典漫畫《老夫⼦》，推出多款潮州特色產品，包裝以經典⾓⾊老夫⼦和⼤番薯設計，同時加入漫畫特⾊及香港元素，滿載本土情懷！今次推出的產品除了香甜綿密的低糖芋泥酥、2款蛋香十足的港式蛋卷以外，還有3款香濃醬汁，分別是「耐⼈尋味」鹹⿂醬、「⼼狠⼿辣」⿇辣醬以及「非常有米」蝦米辣椒油，絕對是居家必備的萬用醬料！

潮州菜 X 陳儀興飯店聯乘《老夫⼦》

今次合作聯乘，必買低糖芋泥酥（$228/每盒六件）， 芋泥酥於台灣製造及由陳儀興集團監督，以台灣⼤甲芋頭製作成天然香芋泥，外皮酥脆，內餡香甜綿密。而3款醬汁方面亦有心思，每款都是廚房必備，不論煮菜、拌麵或是作沾醬都同樣美味。推介「耐⼈尋味」鹹⿂醬（$88），《老夫⼦》作者王澤老師最愛鹹香鮮味的鹹魚，陳儀興集團以鹹⿂研發醬汁，加入蔥、蒜、蝦醬等調配成老夫⼦專屬的「耐⼈尋味」，香濃滋味令人回味無窮。另外還有品牌的招牌潮州辣椒油，今次加入特選蝦米製作成「非常有米」蝦米辣椒油（$88），香辣惹味，辣⽽不嗆，特別適合配搭湯麵，或加到任何菜餚。