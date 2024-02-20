潮濕天氣又來襲 回南天抹屋秘技 4招KO霉味毛菌！

天氣開始回暖，濕笠笠的日子又將重臨，想趕走霉味及毛菌，今日就教大家4個家居清潔及防潮除濕方法！
1. 用舊報紙吸濕
報紙不單可以用來清潔玻璃面，更可以吸濕。想令櫃內保持乾爽，可以卷起報紙放入櫃內，每星期更換。
2.用鹽水拖地
鹽有令水氣更快乾的功效，而且液體溫度愈高愈快揮發，在潮濕的日子，加鹽入溫水，可以令地板更快乾。不過要注意家中地板是否適合用溫水。
3.勤抹牆身
牆身在回南天特別容易發霉，出現很多黑點，不少人都會用濕毛巾直接抹去水珠，但這樣做只會增加牆壁濕度，正確方法是先用乾布抺乾牆身，再用布條沾上清潔液擦拭。
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4.為花灑頭及碗布殺菌
浴室環境溫暖潮濕，有利細菌滋生，想徹底清洗乾淨花灑頭，可將花灑頭拆下，浸於清潔液中。至於碗布、海綿，若不定期消毒，每次使用都將病菌散播至廚房每個表面，想清洗碗布，可以在每晚洗碗後，於鋅盆開水稀釋消毒液，浸洗碗布。
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