潮濕｜常落雨≠濕氣重！盤點7個加重體內濕氣壞習慣

春夏季特別容易有濕氣重的問題，除了因為天氣問題外，一些日常習慣亦會加重體內濕氣，不但會出現易倦、頭痛等問題，還是讓身體看起來特別浮腫。以下就為大家盤點7個加重體內濕氣的壞習慣，盡早改掉壞習慣告別濕氣重的日常吧！

濕氣重｜睡前洗頭 不少人都有睡前洗頭的習慣，但有些人卻不喜歡立刻吹頭，因而容易讓濕氣在體內積聚。而即使立刻吹乾頭髮，由於難以100%吹乾，水分亦有機會殘留在頭皮，從而積聚成濕氣，加重體內濕氣問題。

濕氣重｜常吃煎炸食品 濕氣重與脾胃健康有關，而煎炸油膩食品不但屬高卡路里和高油脂食品，對脾胃的刺激亦會大大提高，經常進食容易引起消化不良、飽滯油膩等問題 從而減弱脾胃處理體內濕氣的功能，讓濕氣無法順利排出。 濕氣重｜不擦乾身體 有些人會用浸腳或浸浴的方式幫助身體去除濕氣，但其實洗澡、浸腳或浸浴後身體的毛孔會處於打開的狀態，如果沒有擦乾身體的水分，不但容易讓寒氣入侵體內，還會加重體內的濕氣，讓浸腳的祛濕效果弄巧成拙。

濕氣重｜熬夜 睡眠對脾胃的健康影響甚遠，而熬夜除了讓睡眠時間減少外，還會令脾胃無法休息，影響脾胃的除濕功能，使體內的濕氣滯留，令濕氣重問題越來越嚴重。 濕氣重｜吃宵夜 與熬夜一樣，睡眠屬於脾胃休息的時間，脾胃主要負責飲食的消化、吸收和運送，如果在深夜選擇吃宵夜而不休息，不但會讓脾胃無法正常休息，還會因宵夜導致腸胃飽脹，最終令食物在脾胃中增加體內的濕氣。