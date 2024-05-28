潮濕｜生暗瘡可能係排濕？ 6個身體排走濕氣表現

春夏季不少人都有濕氣重的煩惱，但身體開始排走濕氣其實亦有相應的訊號，以下就盤點了6個身體排走濕氣表現，大家可以趁着排走濕氣時多加運動或足浴等，從而加快排走濕氣的進度。

體內濕氣重的話，容易有水腫、虛胖等問題，因此看起來亦會比較肥胖。如果浮腫、肚脹等問題開始得到改善，有機會與濕氣排出有關，體重亦會因而下降，整體體形亦會變得苗條。

一般而言，若有濕氣重的問題，便等於體內毒素無法排走。相反，當身體開始排走濕氣的時候，毒素便會隨之排出，從而出現暗瘡、鼻翼出油等皮膚問題，因此突然長出暗瘡可能是身體排出毒素的反應，不需要過分擔心。

排走濕氣的速度與身體的新陳代謝息息相關，若果身體比之前相比更常出現想喝水的情況，有機會是濕氣正在排出，需要另外補充水份來加速新陳代謝，而喝水的水份與身體的濕氣並無太大關係，因此可以放心補充水份。

身體濕氣重時總會出現疲倦的狀態，但與排走濕氣時出現的嚐睡情況不同，由於濕氣排出後身體便需要進入修補的狀態，配合休息更可加快濕氣排走，從而出現愛睡覺的狀態。

排走濕氣｜出汗

不少人都會用浸腳或浸浴的方式來排走濕氣，而當身體開始出汗時，正是代表濕氣及毒素開始排出體，堅持每日浸腳或浸浴，便能將濕氣逐漸排走。

排走濕氣｜大小便順暢

濕氣重即代表身體積聚的毒素亦多，尿液亦會出現較黃的狀態，當身體開始排走濕氣時，不但會變多，顏色亦會比較清澈。而同樣有排走毒素效果的排便亦同樣，當體內濕氣開始減少時，排便亦會變得暢順，而且大便亦不會黏附馬桶，代表濕氣正在逐漸排出。