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生活
2024-05-28 11:00:00

潮濕｜生暗瘡可能係排濕？ 6個身體排走濕氣表現

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潮濕｜生暗瘡可能係排濕？ 6個身體排走濕氣表現

潮濕｜生暗瘡可能係排濕？ 6個身體排走濕氣表現

春夏季不少人都有濕氣重的煩惱，但身體開始排走濕氣其實亦有相應的訊號，以下就盤點了6個身體排走濕氣表現，大家可以趁着排走濕氣時多加運動或足浴等，從而加快排走濕氣的進度。

排走濕氣｜體形變瘦

體內濕氣重的話，容易有水腫、虛胖等問題，因此看起來亦會比較肥胖。如果浮腫、肚脹等問題開始得到改善，有機會與濕氣排出有關，體重亦會因而下降，整體體形亦會變得苗條。

整體身形亦會變得苗條。 身體濕氣重的話，可能會出現肚脹的情況。 當濕氣開始排走時，水腫、浮腫等問題亦會迎刃而解。

排走濕氣｜臉易出油／生暗瘡

一般而言，若有濕氣重的問題，便等於體內毒素無法排走。相反，當身體開始排走濕氣的時候，毒素便會隨之排出，從而出現暗瘡、鼻翼出油等皮膚問題，因此突然長出暗瘡可能是身體排出毒素的反應，不需要過分擔心。

如果突然長出幾顆暗瘡，可能與身體正在排濕有關。 不過情況變得嚴重的話，有機會是因為身體無法順利排濕而造成毒素阻塞。 皮膚狀態與體內的濕氣狀態亦有關。

排走濕氣｜總想喝水

排走濕氣的速度與身體的新陳代謝息息相關，若果身體比之前相比更常出現想喝水的情況，有機會是濕氣正在排出，需要另外補充水份來加速新陳代謝，而喝水的水份與身體的濕氣並無太大關係，因此可以放心補充水份。

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身體處於排濕狀態時總會想喝水。 建議主要以喝水為主，這樣才有效排濕。 出門時可以常備水壺，方便隨時補充水份。

排走濕氣｜愛睡覺

身體濕氣重時總會出現疲倦的狀態，但與排走濕氣時出現的嚐睡情況不同，由於濕氣排出後身體便需要進入修補的狀態，配合休息更可加快濕氣排走，從而出現愛睡覺的狀態。

濕氣排出後身體便需要進入修補的狀態。 起床後如果身體呈精神的狀態，便是有效排濕。 配合運動的話，排濕效果會更好。

排走濕氣｜出汗

不少人都會用浸腳或浸浴的方式來排走濕氣，而當身體開始出汗時，正是代表濕氣及毒素開始排出體，堅持每日浸腳或浸浴，便能將濕氣逐漸排走。

排走濕氣｜大小便順暢

濕氣重即代表身體積聚的毒素亦多，尿液亦會出現較黃的狀態，當身體開始排走濕氣時，不但會變多，顏色亦會比較清澈。而同樣有排走毒素效果的排便亦同樣，當體內濕氣開始減少時，排便亦會變得暢順，而且大便亦不會黏附馬桶，代表濕氣正在逐漸排出。

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不少人都會以足浴幫助排濕。 當尿液顏色開始慢慢變得清澈，即代表體內濕氣正在排出。 濕氣會令大便變得黏笠，容易黏附在馬桶內。
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