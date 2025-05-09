潮濕｜飛蟻入屋變白蟻　如何預防、處理及消滅？

落雨天氣後最讓人困擾的問題，大批飛蟻入屋絕對是其中之一。假如處理不善，飛蟻更有可能化成白蟻，在家中木材中築起白蟻巢穴，後果不堪設想！快來跟家居達人們學習預防、處理及消滅飛蟻、白蟻的有效對策！

1. 保持家中環境清爽，留意溫度、濕度

對飛蟻而言，潮濕陰暗的浴室角落、洗手盤下的收納櫃、廚房、 囤積的紙箱、雜物等，都是繁殖的好地方。木製的家品，更為它們提供食糧。因此，避免囤積紙皮等雜物，善用溫濕度計量度房間濕度，在潮濕天氣利用抽濕機、風扇、冷氣等除濕，是有效預防飛蟻和白蟻的方法。

2. 晚上避免開窗、善用遮光窗簾

飛蟻具趨光性，容易被燈光吸引。因此在晚上，關上窗戶和部分電燈可以避免飛蟻大舉入侵。同時，採用遮光功能強的窗簾，也有助防止飛蟻進屋。

3. 運用吸塵機或洗潔精水

假若飛蟻已經闖進家中，怎麼辦？不用怕，手邊有吸塵機的話，直接開動可以馬上將飛蟻吸走，而脆弱的飛蟻也會因為強大的風壓而奄奄一息。倘若是吸塵機難以接近的廚房、廁所角落，以洗潔精水或漂白水稀釋液灑向飛蟻，也能將它們淹滅。