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生活
2023-11-14 17:05:45

潮牌到港｜潮流教父Mark Gonzales自創潮牌首設香港專門店 攜FW23超人氣單品席捲Z世代

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潮牌到港｜潮流教父Mark Gonzales自創潮牌首設香港專門店 攜FW23超人氣單品席捲Z世代

潮牌到港｜潮流教父Mark Gonzales自創潮牌首設香港專門店 攜FW23超人氣單品席捲Z世代

有「潮流教父」之稱的Mark Gonzales自創的同名美國傳奇街頭品牌「MARK GONZALES」正式進軍香港市場，勢必成為街知巷聞的新世代人氣服飾！Mark Gonzales 自九十年代開始把無窮創意延伸至街頭時尚領域，歷年來與知名街頭品牌的無間合作、他更是傳奇滑板高手及當代藝術家等多重身份，奠定Mark GonzalesStreet Fashion界別無可替代的殿堂地位。今年繼南韓的Pop-Up期間限定店之後，MARK GONZALES近日更選址香港K11 MUSEA開設首家專門店，以滑板場、美國街頭所象徵的自由意念，點綴創意時尚空間。進軍香港前，「MARK GONZALES」時尚風格已席捲韓國演藝人追捧，包括韓國天團BTS、人氣女歌女兼韓劇《社內相親》女主角金世正等藝人穿著，品牌更被譽為韓國大學生最愛的新興潮牌之一，成功引領新世代時尚圈的街頭風潮。

香港首家MARK GONZALES專門店搶眼展示招牌ANGEL傳承品牌街頭美學

Mark Gonzales創作出ANGEL天使圖案，成為個人塗鴉作品的其中一個簽名式標記。後來Gonzales與知名街頭品牌合作先後為大阪以及倫敦專門店負責室內設計裝潢，打造出巨型ANGEL雕塑粉飾店舖空間，成為潮人朝聖地標。而香港首家MARK GONZALES專門店亦繼承了Gonzales的內裝美學，甫踏入店面就分別以立體雕塑ANGEL先聲奪人；同時呼應品牌的滑板理念，店面又佈置以滑板場斜台 (Ramp) 為概念的展示櫃、跳台坐椅以及欄杆掛衣架；襯托壁面的塗鴉藝術，玩味呈現MARK GONZALES街頭文化的設計內涵。

香港首家MARK GONZALES專門店亦繼承了Gonzales的內裝美學，甫踏入店面就分別以立體雕塑ANGEL先聲奪人；同時呼應品牌的滑板理念，店面又佈置以滑板場斜台 (Ramp) 為概念的展示櫃、跳台坐椅以及欄杆掛衣架。

香港首家MARK GONZALES專門店亦繼承了Gonzales的內裝美學，甫踏入店面就分別以立體雕塑ANGEL先聲奪人；同時呼應品牌的滑板理念，店面又佈置以滑板場斜台 (Ramp) 為概念的展示櫃、跳台坐椅以及欄杆掛衣架。

2023年秋冬系列 糅合新世代潮流觸覺 備受韓星追捧的街頭日常

MARK GONZALES以自由、隨心的風格開創出多個街頭滑板招式，打破常規的思維亦一直體現於個人藝術以及時裝創作之上。MARK GONZALES首個於香港專門店上架的秋冬系列，就特意將傳統板仔服裝以一種日常的方式重新呈現。Essential Line囊括了衛衣、格紋圖案恤衫等款式，配襯牛仔褲、工裝長褲、運動棉褲，細膩演繹九十年代的街頭時尚；同時品牌又以時下的流行角度，為服飾搭配韓國時尚高度人氣的粉色色調，並簡約綴以Gonzales招牌的ANGEL標記，精準迎合年青世代的潮流觸覺。其實早在MARK GONZALES登陸香港以前，品牌於南韓演藝圈經已建立起一定名氣，備受當地名人明星所追捧，當中包括包括韓國天團BTS、人氣女歌女兼韓劇《社內相親》女主角金世正等藝人穿著，均為MARK GONZALES的忠實FANS，聲勢一時無兩。

糅合新世代潮流觸覺 備受韓星追捧的街頭日常

MARK GONZALES以自由、隨心的風格開創出多個街頭滑板招式，打破常規的思維亦一直體現於個人藝術以及時裝創作之上。MARK GONZALES首個於香港專門店上架的秋冬系列，就特意將傳統板仔服裝以一種日常的方式重新呈現。Essential Line囊括了衛衣、格紋圖案恤衫等款式，配襯牛仔褲、工裝長褲、運動棉褲，細膩演繹九十年代的街頭時尚；同時品牌又以時下的流行角度，為服飾搭配韓國時尚高度人氣的粉色色調，並簡約綴以Gonzales招牌的ANGEL標記，精準迎合年青世代的潮流觸覺。其實早在MARK GONZALES登陸香港以前，品牌於南韓演藝圈經已建立起一定名氣，備受當地名人明星所追捧，當中包括包括韓國天團BTS、人氣女歌女兼韓劇《社內相親》女主角金世正等藝人穿著，均為MARK GONZALES的忠實FANS，聲勢一時無兩。

2023年秋冬系列搶先介紹

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Angel Doll Graphic Sweatshirt HK$690｜以六、七十年代美國學院風的運動衛衣為創作靈感，胸前綴以Mark Gonzales最Signature的ANGEL公仔印花圖案，配合「MARK GONZALES INTERNATIONAL ACADEMY」的字樣，突顯一份復古的玩味。 Angel Doll Graphic Sweatshirt HK$690｜以六、七十年代美國學院風的運動衛衣為創作靈感，胸前綴以Mark Gonzales最Signature的ANGEL公仔印花圖案，配合「MARK GONZALES INTERNATIONAL ACADEMY」的字樣，突顯一份復古的玩味。 Signature Sweatshirt – Woman HK$610｜Mark Gonzales擅長以一種充滿童趣的筆觸創作塗鴉圖案。衛衣設計以韓系時尚人氣的粉紅色調，配搭趣怪的熊仔印花，加上短身的裁剪，方便營造穿搭層次；配襯時下流行的高腰褲款亦能夠修飾身形比例。 Signature Sweatshirt – Woman HK$610｜Mark Gonzales擅長以一種充滿童趣的筆觸創作塗鴉圖案。衛衣設計以韓系時尚人氣的粉紅色調，配搭趣怪的熊仔印花，加上短身的裁剪，方便營造穿搭層次；配襯時下流行的高腰褲款亦能夠修飾身形比例。 Signature Sweatshirt – Woman HK$610｜Mark Gonzales擅長以一種充滿童趣的筆觸創作塗鴉圖案。衛衣設計以韓系時尚人氣的粉紅色調，配搭趣怪的熊仔印花，加上短身的裁剪，方便營造穿搭層次；配襯時下流行的高腰褲款亦能夠修飾身形比例。 Signature Sweatshirt – Woman HK$610｜Mark Gonzales擅長以一種充滿童趣的筆觸創作塗鴉圖案。衛衣設計以韓系時尚人氣的粉紅色調，配搭趣怪的熊仔印花，加上短身的裁剪，方便營造穿搭層次；配襯時下流行的高腰褲款亦能夠修飾身形比例。 Signature Sweatshirt – Woman HK$610｜Mark Gonzales擅長以一種充滿童趣的筆觸創作塗鴉圖案。衛衣設計以韓系時尚人氣的粉紅色調，配搭趣怪的熊仔印花，加上短身的裁剪，方便營造穿搭層次；配襯時下流行的高腰褲款亦能夠修飾身形比例。 Signature Sweatshirt – Woman HK$610｜Mark Gonzales擅長以一種充滿童趣的筆觸創作塗鴉圖案。衛衣設計以韓系時尚人氣的粉紅色調，配搭趣怪的熊仔印花，加上短身的裁剪，方便營造穿搭層次；配襯時下流行的高腰褲款亦能夠修飾身形比例。 Signature Sweatshirt – Woman HK$610｜Mark Gonzales擅長以一種充滿童趣的筆觸創作塗鴉圖案。衛衣設計以韓系時尚人氣的粉紅色調，配搭趣怪的熊仔印花，加上短身的裁剪，方便營造穿搭層次；配襯時下流行的高腰褲款亦能夠修飾身形比例。 Signature Sweatshirt – Woman HK$610｜Mark Gonzales擅長以一種充滿童趣的筆觸創作塗鴉圖案。衛衣設計以韓系時尚人氣的粉紅色調，配搭趣怪的熊仔印花，加上短身的裁剪，方便營造穿搭層次；配襯時下流行的高腰褲款亦能夠修飾身形比例。 Knitwear HK$920｜寬鬆剪裁針織上衣利用Mark Gonzales的塗鴉圖案凸出街頭設計氛圍。除「GONZ」(Mark Gonzales的綽號)字樣、ANGEL剪影以外，編織圖案之中更囊括Mark Gonzales畫作，別具標誌性。 Knitwear HK$920｜寬鬆剪裁針織上衣利用Mark Gonzales的塗鴉圖案凸出街頭設計氛圍。除「GONZ」(Mark Gonzales的綽號)字樣、ANGEL剪影以外，編織圖案之中更囊括Mark Gonzales畫作，別具標誌性。 Sport Jacket HK$1,080｜套頭式運動外套，糅合時下流行的寬鬆版型；搭配袋鼠口袋細節，設計簡潔同時不失實用機能。胸前一記MARK GONZALES小標籤，襯托兩脇以及手袖上的幾何裝飾，高度還原八、九十年代的RETRO的氛圍。 Sport Jacket HK$1,080｜套頭式運動外套，糅合時下流行的寬鬆版型；搭配袋鼠口袋細節，設計簡潔同時不失實用機能。胸前一記MARK GONZALES小標籤，襯托兩脇以及手袖上的幾何裝飾，高度還原八、九十年代的RETRO的氛圍。 Sport Jacket HK$1,080｜套頭式運動外套，糅合時下流行的寬鬆版型；搭配袋鼠口袋細節，設計簡潔同時不失實用機能。胸前一記MARK GONZALES小標籤，襯托兩脇以及手袖上的幾何裝飾，高度還原八、九十年代的RETRO的氛圍。 Denim Pants HK$1000｜牛仔褲一直是「板仔」最常穿著的褲款之一。MARK GONZALES 2023秋冬系列的直腳剪裁牛仔褲就巧妙運用洗水技術，於面料上營造玩味骷髏骨圖案，體現品牌一直打破常規的設計思維。 Denim Pants HK$1000｜牛仔褲一直是「板仔」最常穿著的褲款之一。MARK GONZALES 2023秋冬系列的直腳剪裁牛仔褲就巧妙運用洗水技術，於面料上營造玩味骷髏骨圖案，體現品牌一直打破常規的設計思維。 Sweatshirt - Women - HK$850｜以時下人氣的古著再造為創作靈感，小立領的女裝衛衣利用三本縫針的懷舊細節，以拼貼形式突顯設計的層次質感；配搭左右不對稱的裁剪，貫徹MARK GONZALES不落俗套的設計風格。 Sweatshirt - Women - HK$850｜以時下人氣的古著再造為創作靈感，小立領的女裝衛衣利用三本縫針的懷舊細節，以拼貼形式突顯設計的層次質感；配搭左右不對稱的裁剪，貫徹MARK GONZALES不落俗套的設計風格。 Sweatshirt - Women - HK$850｜以時下人氣的古著再造為創作靈感，小立領的女裝衛衣利用三本縫針的懷舊細節，以拼貼形式突顯設計的層次質感；配搭左右不對稱的裁剪，貫徹MARK GONZALES不落俗套的設計風格。

開幕限定｜潮玩Mark Gonzales盲盒汽水機 $100現金券

Mark Gonzales 首間專門店設有獨一無二Mark Gonzales盲盒汽水機，街頭風格汽水機裝置不只是一個板仔必到打卡位，更是一個「盲盒」遊戲。顧客只要於即日起至1127日到Mark Gonzales門市買滿$1,000港元，即可免費到汽水機隨機按下神秘按鈕，獲得開幕限定禮品！禮品包括Angel吊飾、Angel襪子、Angel環保袋及$100現金券。

MARK GONZALES香港首間專門店

店舖地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18 K11 MUSEA 3325號舖

營業時間：11:00 - 21:00

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