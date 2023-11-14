潮牌到港｜潮流教父Mark Gonzales自創潮牌首設香港專門店 攜FW23超人氣單品席捲Z世代

有「潮流教父」之稱的Mark Gonzales自創的同名美國傳奇街頭品牌「MARK GONZALES」正式進軍香港市場，勢必成為街知巷聞的新世代人氣服飾！Mark Gonzales 自九十年代開始把無窮創意延伸至街頭時尚領域，歷年來與知名街頭品牌的無間合作、他更是傳奇滑板高手及當代藝術家等多重身份，奠定Mark Gonzales於Street Fashion界別無可替代的殿堂地位。今年繼南韓的Pop-Up期間限定店之後，MARK GONZALES近日更選址香港K11 MUSEA開設首家專門店，以滑板場、美國街頭所象徵的自由意念，點綴創意時尚空間。進軍香港前，「MARK GONZALES」時尚風格已席捲韓國演藝人追捧，包括韓國天團BTS、人氣女歌女兼韓劇《社內相親》女主角金世正等藝人穿著，品牌更被譽為韓國大學生最愛的新興潮牌之一，成功引領新世代時尚圈的街頭風潮。

香港首家 MARK GONZALES 專門店搶眼展示招牌 ANGEL 傳承品牌街頭美學 Mark Gonzales創作出ANGEL天使圖案，成為個人塗鴉作品的其中一個簽名式標記。後來Gonzales與知名街頭品牌合作先後為大阪以及倫敦專門店負責室內設計裝潢，打造出巨型ANGEL雕塑粉飾店舖空間，成為潮人朝聖地標。而香港首家MARK GONZALES專門店亦繼承了Gonzales的內裝美學，甫踏入店面就分別以立體雕塑ANGEL先聲奪人；同時呼應品牌的滑板理念，店面又佈置以滑板場斜台 (Ramp) 為概念的展示櫃、跳台坐椅以及欄杆掛衣架；襯托壁面的塗鴉藝術，玩味呈現MARK GONZALES街頭文化的設計內涵。

香港首家MARK GONZALES專門店亦繼承了Gonzales的內裝美學，甫踏入店面就分別以立體雕塑ANGEL先聲奪人；同時呼應品牌的滑板理念，店面又佈置以滑板場斜台 (Ramp) 為概念的展示櫃、跳台坐椅以及欄杆掛衣架。

2023 年秋冬系列 糅合新世代潮流觸覺 備受韓星追捧的街頭日常 MARK GONZALES以自由、隨心的風格開創出多個街頭滑板招式，打破常規的思維亦一直體現於個人藝術以及時裝創作之上。MARK GONZALES首個於香港專門店上架的秋冬系列，就特意將傳統板仔服裝以一種日常的方式重新呈現。Essential Line囊括了衛衣、格紋圖案恤衫等款式，配襯牛仔褲、工裝長褲、運動棉褲，細膩演繹九十年代的街頭時尚；同時品牌又以時下的流行角度，為服飾搭配韓國時尚高度人氣的粉色色調，並簡約綴以Gonzales招牌的ANGEL標記，精準迎合年青世代的潮流觸覺。其實早在MARK GONZALES登陸香港以前，品牌於南韓演藝圈經已建立起一定名氣，備受當地名人明星所追捧，當中包括包括韓國天團BTS、人氣女歌女兼韓劇《社內相親》女主角金世正等藝人穿著，均為MARK GONZALES的忠實FANS，聲勢一時無兩。

糅合新世代潮流觸覺 備受韓星追捧的街頭日常 MARK GONZALES以自由、隨心的風格開創出多個街頭滑板招式，打破常規的思維亦一直體現於個人藝術以及時裝創作之上。MARK GONZALES首個於香港專門店上架的秋冬系列，就特意將傳統板仔服裝以一種日常的方式重新呈現。Essential Line囊括了衛衣、格紋圖案恤衫等款式，配襯牛仔褲、工裝長褲、運動棉褲，細膩演繹九十年代的街頭時尚；同時品牌又以時下的流行角度，為服飾搭配韓國時尚高度人氣的粉色色調，並簡約綴以Gonzales招牌的ANGEL標記，精準迎合年青世代的潮流觸覺。其實早在MARK GONZALES登陸香港以前，品牌於南韓演藝圈經已建立起一定名氣，備受當地名人明星所追捧，當中包括包括韓國天團BTS、人氣女歌女兼韓劇《社內相親》女主角金世正等藝人穿著，均為MARK GONZALES的忠實FANS，聲勢一時無兩。 2023 年秋冬系列搶先介紹