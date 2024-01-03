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生活
2024-01-03 12:50:32

澀谷美食｜迴轉壽司/足料牛肉蓋飯/黑毛和牛蘋果燒肉/打卡cafe 東京澀谷6間人氣餐廳推介(附地址)

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澀谷美食｜澀谷5間人氣餐廳推介 迴轉壽司/足料牛肉蓋飯/黑毛和牛蘋果燒肉/打卡cafe

澀谷美食｜澀谷5間人氣餐廳推介 迴轉壽司/足料牛肉蓋飯/黑毛和牛蘋果燒肉/打卡cafe

東京旅行必去澀谷消費購物，澀谷Shibuya Sky、Scramble square、涉谷PARCO等等都是人氣商場，裡面衣食住行樣樣齊。而血拼了半天，當然要坐底食飯抖抖氣啦，今次為各位精選澀谷6間人氣餐廳，有迴轉壽司、日式燒肉、牛肉蓋飯、打卡cafe等等，全都性價比高，大家去東京旅行時不妨參考下！

東京美食｜超人氣足料牛肉蓋飯

如果閣下是牛魔王，去澀谷必食「ステーキライスの店」！店舖主打牛肉蓋飯，將烤得粉嫩的牛扒切片，舖滿在白飯表面，配上生蛋黃、鮮忌廉、炸蒜片、洋蔥、薯蓉和秘製醬汁，整個組合豐富又新奇！餐牌上分成五種份量選擇，由迷你到超增量，任均食客選擇，價錢最平980日圖就有交易。味道方面，牛排肉質軟嫩，牛味濃郁，吃用時拌入配料，口感層次多樣！

ステーキライスの店
地址：東京都渋谷区渋谷1-12-24 707渋谷ビル 1F

東京美食｜東京必食高CP值迴轉壽司

去日本食迴轉壽司是不少人旅行時的指定動作，不過日本一街都係迴轉壽司，到底食邊間好？今次推介「活美登利」，位於澀谷西武百貨8樓，用料新鮮，口碑向來都不錯。壽司價錢方面，最平每客150日圓，非常便宜！推介吃中拖羅5件套餐，一口氣可以吃盡特大赤蝦、中卜口、平目魚、三文魚等多款人氣壽司，全都鮮味十足，十分抵食！

回し寿司 活 活美登利/渋谷店
地址：東京都渋谷区宇田川町21-1 西武渋谷店 8F

Klook.com

東京美食｜黑毛和牛蘋果燒肉

日式燒肉大家應該食唔少，不過如果接下來有機會去東京澀谷，一定試試這間燒肉店「どうげん」。店舖招牌貨是黑毛和牛配蘋果絲，燒肉時用和牛捲著蘋果絲一起燒，吃的時候味道香甜，肉汁更豐富，亦有解膩的效果，每位客人來到都必點！

ヤキニク ホルモン どうげん
地址： 東京都渋谷区道玄坂2-20-9 河合ビル １Ｆ

東京美食｜ESPRESSO D WORKS梳乎厘班戟

ESPRESSO D WORKS是日本連銷咖啡店品牌，在當地有多間分店。澀谷位於Shibuya109商場附近，適合行街「中場休息」時去光顧！店舖主打日式梳乎厘班戟，即點即做，質感軟綿綿，香氣四溢。其中必食紅莓口味，店家在梳乎厘上放滿鮮忌雜、果醬和果肉，另外再可以加配楓糖漿，賣相味道一樣好！

ESPRESSO D WORKS澀谷
地址：東京都 渋谷区 宇田川町 26-5 育真ビルB1F

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東京美食｜東京「梨子」咖啡店Neel

咖啡店是東京近兩年最人氣的咖啡店之一，招牌上的梨子圖案很有辨識度，在網絡上人氣十足，不少日本人和旅客都專程前往打卡！店內供應咖啡和輕食，炸豬扒三文治和班戟都很受歡迎，大家不妨試下啦！

Neel
地址： 東京都 渋谷区 神宮前 2-19-2

東京美食｜「焼肉29テラス」歎人氣厚切蔥花牛舌」

去日本必食地道炭火燒肉，不單價錢平香港一截，而且肉類選擇更豐富！今次推介最近在網上爆紅的燒肉店「焼肉29テラス」 ，店家在東京共有兩間分店，分別位於澀谷和代代木，澀谷店位置方便，由澀谷JR站步行三分鐘就可到達。餐廳主打仙台牛、松板牛和米沢牛，幾種牛肉各有特色，經過炭火香烤後盡是香濃牛肉味。必食推介招牌菜厚切蔥花牛舌，牛舌釀入大量日本香蔥，烤熟後依然軟嫩，嘴嚼時肉汁豐富，夾雜香蔥，非常滋味！餐廳更供應牛肉拼盤，包含牛肋肉、牛內群、肉眼等等五款牛肉，燒肉一流！

焼肉29テラス 渋谷南口店
地址：日本〒150-0043 Tokyo, Shibuya City, 宮前区Dogenzaka, 1 Chome−10−2 渋谷CRビル B2F

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