生活
2026-01-06 14:00:00

澳洲人氣豆製品品牌 Kingland登陸香港 多款口味純素乳酪率先上架

來自澳洲的植物性食品品牌 King International 進軍香港，推出主打健康與可持續理念的 「Kingland 純素豆製乳酪系列」。現已於全港多間超市上架，包括 Oliver’s The Delicatessen，以及指定 Market Place、3hreeSixty 及惠康分店，讓本地消費者輕鬆入手這款來自澳洲、兼顧營養與風味的純素乳酪新選擇。

 

來自澳洲的 King International 由手工豆腐起家，累積近 40 年豆製工藝，近年以 Kingland 品牌將純素豆製乳酪帶到更多市場。產品選用 100% 澳洲非基因改造大豆製成，不含乳製品、乳糖、膽固醇及麩質，並加入益生菌及鈣質，口感細滑易入口，適合注重健康或有過敏顧慮的消費者；同時在澳洲健康評級系統中取得 4.5 星或以上評分。相較傳統奶製乳酪，其生產過程更可大幅減少碳排放及水資源消耗，為日常飲食帶來對身體與環境都更友善的選擇。

 

兩種容量包裝、多款口味乳酪 迎合不同日常需要

「Kingland 純素豆製乳酪系列」今次登港帶來兩種容量包裝，滿足不同飲食場景。

500 克裝「希臘風味豆製乳酪」質感香滑濃厚，口味包括酸甜清新的「芒果蜜桃」、香氣濃郁的「蘋果肉桂」，以及百搭的「經典原味」，適合配搭新鮮水果、堅果或穀物，輕鬆炮製專屬的健康餐點（建議零售價：港幣 69 元／500 克）。

250 克裝「水果豆製乳酪」則主打輕盈綿密口感，帶自然果香，口味包括「香芒蜜桃」及「士多啤梨」，適合作為早餐、下午茶或小食選擇（建議零售價：港幣 39 元／250 克），為忙碌日常增添一份清新又無負擔的滋味。

 

希臘風味豆製乳酪—— 經典原味 希臘風味豆製乳酪—— 經典原味 希臘風味豆製乳酪—— 蘋果肉桂 水果豆製乳酪—— 士多啤梨 水果豆製乳酪—— 芒果蜜桃 希臘風味豆製乳酪—— 芒果蜜桃

