澳洲塔斯曼尼亞3大美食體驗 上海鮮船歎澳龍！鮑魚大過手掌/布里島一日遊/行市集 歎盡當地新鮮食材

來到澳州最南端的塔斯曼尼亞，不少人想到車厘子。憑藉氣候溫和，塔斯曼尼亞更以其豐饒的食材聞名，新鮮海鮮、優質葡萄酒和當地農產品，絕對是名副其實的美食寶庫。來到塔斯曼尼亞首府荷伯特，想享受各種美食體驗就更方便，推介大家3大美食體驗，保證充滿驚喜！ 圖文：Rosina 鳴謝：Tourism Tasmania

布尼島 美食集中地 塔斯曼尼亞有許多島嶼等各位探索，全州包含主島及周邊共超過300個島嶼。當中最熱門的布尼島(Bruny Island)絕不能錯過，這裡不只擁有壯麗自然景觀，更是美食美酒集中地。由於島上沒有公共交通公具乘坐，從荷伯特出發，可參加一日團，或自駕駕駛至Kettering渡輪港口約35至40分鐘南程，然後連同車輛一起乘搭約15分鐘的渡輪，即可到達布尼島。島上最著名的景點是The Neck，沿著約200級木梯登上觀景台，就能360度鳥瞰布魯尼島南北兩島的分界，以及兩側水域截然不同的奇景。 布尼島一日遊預約： KKday Klook 除了大自然景色，來到布尼島當然安排各式各樣的美食觀光行程！先在Bruny Island Cheese Co芝士工場參加試食體驗，一口氣品嘗多款自家出品的獲獎芝士，更可買走其手工芝士作手信！之後到布尼島最出名的Get Shucked，品嘗最新鮮的即開生蠔！Get Shucked的蠔源來自其自家蠔場，每日新鮮送至餐廳，一份12隻的生蠔只需澳元32元，非常抵食。之後當然不能錯過澳洲最南端的葡萄園Bruny Island Premium Wines，品嘗布尼島的美酒。走之前記得到Bruny Island Honey入手塔斯曼尼亞獨有的Leatherwood蜜糖，獨特花蜜風味用來做手信最適合不過。 Bruny Island Cheese Co 時間：10:00 – 16:00 地址：1807 Bruny Island Main Rd Great Bay, TAS 7150, Australia Get Shucked 時間：9:30 – 16:30(聖誕休業) 地址：Lease 204, 1735 Bruny Island Main Road, Great Bay, North Bruny TAS 7150, Australia Bruny Island Premium Wines 地址：4391 Bruny Island Main Rd, Lunawanna TAS 7150, Australia Bruny Island Honey 時間：9:00 – 17:00 地址：2184 Bruny Island Main Rd, Great Bay TAS 7150, Australia

周日農作市集 感受當地生活 許多人到國外總愛到當地超市逛逛，體驗當地人的日常生活。若想真正感受最地道的塔斯馬尼亞風情，每週日的Farm Gate Market就不容錯過！相較於熱鬧多人的Salamanca Market，Farm Gate Market攤位數量不多，卻充滿實實在在的生活氣息，在這裡可以找到當季最新鮮的農作物及乳製品以及自家烘焙麵包。特別推薦市集內眾多當地人親手製作的花生醬、蜂蜜以及特色酒類，絕對能買到滿載而歸。現場還有各種熟食供應，邊逛邊歎，非常寫意。 Farm Gate Market 時間：周日08:00 – 13:00 地址：Bathurst Street, Hobart TAS 7000, Australia