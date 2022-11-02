澳洲旅遊｜人生Bucket List！ 盤點澳洲10大Skydive體驗 早鳥優惠最多減$200【內附優惠碼】

Skydive是到澳洲旅遊其中一個熱門體驗，刺激之餘又可以突破自己，不少人更視為一生人至少要試一次的活動。以下為大家盤點澳洲10大Skydive體驗，於KKDay，預訂澳洲Skydive指定15,000英呎或以上高空跳傘體驗產品，輸入早鳥折扣碼「KKDAY40」，即享AU$40優惠(約HK$202)！

澳洲 Skydive ｜ Skydive Australia 墨爾本 Skydive 在墨爾本唯一的海灘跳傘中欣賞城市和海灘的最佳景觀，以超過200公里/小時的速度體驗自由落體的終極快感，最長可達60秒。大家可以在從雲層上方的有利位置欣賞墨爾本和菲利普港灣的全景。Skydive Australia提供專業教練，完成後更有成就證書。另可加購照片、短片、照片及短片套餐，包括100張照片和5-7分鐘的短片。 KKday優惠: HK$2,210/位

澳洲 Skydive ｜ 昆士蘭 Mission Beach Skydive 除了在墨爾本跳傘後，大家亦可選擇在凱恩斯上空跳傘，可以將附近國家公園和原始大堡礁的美景盡收眼底。大家可以在跳傘途中，欣賞到白色沙灘、茂密的熱帶雨林和熱帶島嶼的美景，然後在Mission Beach降落區觸地。Skydive Australia提供同樣提供專業教練，完成後更有成就證書。另可加購照片、短片、照片及短片套餐，包括100張照片和5-7分鐘的短片。 KKday優惠: HK$1,505/位

澳洲 Skydive ｜ 昆士蘭 Noosa 海灘 Skydive 千萬不要錯過在努薩和庫魯姆海灘上體驗史詩般的腎上腺素飆升，欣賞昆士蘭南部最寧靜、最美麗的景色。下山時，更欣賞到陽光海岸海灘的壯麗景色，最後在Noosa海灘降落區觸地。Skydive Australia提供同樣提供專業教練，完成後更有成就證書。另可應要求提供團體接送服務，及加購照片、短片、照片及短片套餐，包括100張照片和5-7分鐘的短片。 KKday優惠: HK$1,555/位

澳洲 Skydive ｜ 珀斯近郊羅金厄姆 Skydive 乘坐小飛機約20分鐘前往 15,000 英呎上空，由經驗豐富的專業教練帶領您一躍而下，體驗時速超過200公里的60秒自由落體以及在空中翱翔 5 - 7 分鐘的珍貴體驗，360度零死角俯瞰伯珀斯、肖爾瓦特島海洋公園及其周遭美景。建議穿著舒適寬鬆的衣物及輕便不易脫落之球鞋，活動供應商有提供連身褲裝供旅客體驗時套在衣服外面，冬天亦有準備羊毛材質服裝及手套供旅客保暖。另可加購照片、短片、照片及短片套餐，包括100張照片和5-7分鐘的短片。 KKday優惠: HK$1,807位

澳洲 Skydive ｜ 墨爾本近郊大洋路 Skydive 不少人到墨爾本旅遊都會到大洋路，觀賞Twelve Apostles、London Bridge等自然景觀，更可以玩Skydive。隨著經驗豐富的跳傘教練一躍而下，從高空360度欣賞大洋路美景，享受翱翔天際的自在。建議穿著舒適寬鬆的衣物及輕便不易脫落之球鞋，活動供應商有提供連身褲裝供旅客體驗時套在衣服外面，冬天亦有準備羊毛材質服裝及手套供旅客保暖。另可加購照片、短片、照片及短片套餐，包括100張照片和5-7分鐘的短片。 KKday優惠: HK$1,706位