澳洲旅遊｜塔斯曼尼亞秋日之旅 盤點6大必行賞葉路線 行山新手都輕鬆玩

每年四月下旬和五月，都是澳洲塔斯曼尼亞的秋季，當地天氣宜人，秋色令人難以忘懷，更可以看到當地獨有的罕見落葉樹山毛櫸（Nothofagus gunnii）轉色，是遊客必睇的季節限定風景！以下為大家推介6大必行賞葉路線，提供不同難度選擇，讓行山新手都能輕鬆遊玩！

落葉山毛櫸，即人們熟知的 Fagus，是澳洲唯一的寒冷氣候冬季落葉樹，獨特於塔斯曼尼亞。這種樹木生長不到兩公尺，樹枝彎曲，緊緊抓住地面，熱愛在陰涼潮濕的地方生長，常見於偏遠的高地。 獨特的塔斯馬尼亞落葉山毛櫸通常在海拔 800 公尺以上的涼爽、潮濕地區茁壯成長。它們一般在三月左右開始變為黃色，接著轉為橙色。若是特別寒冷，葉子可能會變為深紅色，然後轉為鐵鏽棕色，最終脫落。

塔斯曼尼亞獨有的罕見的落葉樹

塔斯曼尼亞獨有的罕見的落葉樹

塔斯曼尼亞獨有的罕見的落葉樹

塔斯曼尼亞獨有的罕見的落葉樹

塔斯曼尼亞獨有的罕見的落葉樹

塔斯曼尼亞獨有的罕見的落葉樹

盤點6大必行賞葉路線

菲爾德山國家公園（Mount Field National Park）和搖籃山-聖克萊爾湖國家公園（Cradle Mountain-Lake St Clair National）的北端都有壯觀的秋季落葉山毛櫸景色。

1.搖籃山（Cradle Mountain）：沿著鴿湖（Dove Lake）環線步道（2-3 小時，6 公里），穿過一片美麗的落葉山毛櫸。



2.輕鬆選擇：搖籃山的 Weindorfers 森林步道（20 分鐘環線，750 米）。

3.火山口湖賞景：花幾小時步行至火山口湖，欣賞被火焰般的橙色、紅色和金色樹葉覆蓋的陡峭斜坡。

4.菲爾德山國家公園（Mount Field National Park）：走多布森湖路（Lake Dobson Road），可以欣賞到成片的落葉山毛櫸美景。

5.最偉大的朝聖之旅：前往塔恩岩（the Tarn Shelf），是一片懸掛在國家公園中心的Rodway Range 山脈上的地帶。

6.芬頓湖（Lake Fenton）：在湖邊的停車場冒險進入巨石區，還可以在觀景台上欣賞美麗的秋葉景色。