每年12月至翌年2月，是澳洲塔斯曼尼亞最打卡的季節！島上的薰衣草花田陸續化成超夢幻紫海！同期亦踏入車厘子季，果園結滿超甜車厘子，任摘任食超滿足，即睇詳情！

Bridestowe Lavender Estate是南半球最大的薰衣草農場，以其12月和1月的薰衣草壯觀景色而聞名。莊園全年歡迎遊客，在這裡可以欣賞塔斯曼尼亞四季的美景，漫步於一望無際的薰衣草花田，在醉人紫色海洋中打卡，絕對是夏季必影首選。精美園藝花園、修整整齊的田野和原生灌木叢中，身後是壯麗的阿瑟山(Mount Arthur)。遊客中心提供多種薰衣草精油和乾燥花的獨特產品，還有各種香氛禮品，適合用於沐浴、身體護理和家庭裝飾。旅客亦可品嚐香氣四溢的薰衣草雪糕、選購各式薰衣草精油與香氛產品，或與農場可愛的紫色吉祥物Bobbie the Bear合照留念。

Port Arthur Lavender Farm坐落於Long Bay海濱，距標誌性的波特亞瑟歷史遺址僅需 5 分鐘車程。佔地 18 英畝，擁有薰衣草田、熱帶雨林與湖泊，是旅途中完美的停留地點。遊客可漫步薰衣草花海，親身參與精油蒸餾室的互動體驗，了解製作與蒸餾過程；或品嚐以薰衣草入饌的美味料理，並選購獨特的薰衣草禮品。園內主題咖啡館更供應各式薰衣草甜點與餐飲，讓浪漫花香在味蕾間綻放。

車厘子採摘體驗

塔斯曼尼亞的車厘子季於十二月開始，一直持續至翌年二月，是不少遊客最為期待的時節。多個果園在這期間推出「自摘車厘子」活動，旅客可親手體驗從樹枝間摘下新鮮果實的樂趣。

三大果園推薦

Somercotes Orchard

Somercotes Orchard位於羅斯，果園內擁有新鮮的塔斯曼尼亞車厘子。塔斯曼尼亞中部氣候特點是極寒冷冬季與炎熱乾燥的夏季，這種溫差大又乾燥的天氣，正是車厘子生長的絕佳條件。這些條件提供了足夠的冬季冷卻，而夏季的熱量則賦予Somercotes車厘子高糖分和優質的果實。

地址：Mona Vale Rd, Ross TAS 7209

網站：請按此