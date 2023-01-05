澳洲旅遊｜墨爾本早餐食咩好？ 3間人氣早午餐推薦 必食全球最好味牛角包

一提到澳洲，就一定會想起它們的咖啡和Brekkie。今次就帶大家來到墨爾本3間知名早餐店，吃最正宗的澳洲Brunch，更可以體驗Coffee Cupping！
圖文：Kristy
鳴謝：澳洲維多利亞州旅遊局
墨爾本早餐｜Lune Croissanterie
不少香港人都對牛角包情有獨鍾，Bakehouse及Gontran Cherrier經常都大排長龍。來到澳洲又怎能品嚐牛角包的機會，Lune可以說是來到墨爾本必食！它的牛角包被稱為全世界最好食，吸引不少遊客朝聖。於墨爾本一共有3間分店，分別位於CBD、Armadale及Fitzroy。不過位於CBD的分店經常大排長龍，不想排隊的話可以選擇位於Fitzroy嘅分店，由CBD步行前往需時30分鐘，或可以乘搭市內火車，15分鐘就到達。
比起CBD分店，Fitzroy分店完全沒有人龍，一入去就可以直接點餐，大大減省排隊的時間。門口有一架寫著LUNE的貨車，非常搶眼。店舖正中間設有開放式的大廚房，可以看到廚房製作牛角包的過程，保證是新鮮即整。LUNE每天供應的麵包款式都不一樣，收銀處旁邊有齊當天提供的麵包。
今次我們選擇了4款不同麵包：最基本的牛角包，橫切面呈蜂巢狀，外層非常酥脆，內層口感鬆軟，入口牛油味香濃，難怪被稱之為牛角包界的愛馬仕！而杏仁牛角包外面佈滿杏仁脆片，非常有誠意。不過杏仁奶油餡偏甜，配上咖啡一齊吃就最適合不過。LUNE更不時都會限定口味，11月的限定口味為「Turtle」，以朱古力批為基底，內餡有朱古力、焦糖醬，表面灑上合桃碎，口感豐富，螞蟻人必食！除了麵包及咖啡外，店舖內更有售自家咖啡豆及料理書，讓大家在家都可以它們的自家食譜，試做牛角包！
墨爾本早餐｜Krimper
澳洲深受英國文化影響，早午餐文化盛行。這間看上去殘舊的店舖，其實是近年非常出名的早餐店—Krimper，距離CBD只需5分鐘路程，非常方便。位於巷內，原址是一間家具工廠。老闆是一個古董狂迷，所以入面的所有擺設都非常有歷史。店內中間設有包廂，是以原址的舊升降機製成。升降機的配件如滾輪、纜繩等都有保留，充滿歷史感。
菜單方面有不同選擇，如法式多士、All Day Breakfast、Egg Benefict等。更有列明無麩質、Vegan、Vegetarian人士可選擇的菜式，非常貼心。大家更可以額外添加炒蛋、薯餅、蕃茄、炸豆腐等配菜。
杏仁法式多士鋪上滿滿的水果，更有以紅酒浸過的香梨，以及蛋白餅，份量十足之餘亦不會過於甜膩。另外推薦煙肉窩夫有齊煎蛋、比利時窩夫、煙肉、再配上果醬及楓糖，鹹甜滋味令人一試上癮！除了店內打卡位外，大家吃完更可以去店外的小巷，與多個塗鴉打卡影靚相。
網址：https://www.krimper.com.au/
地址：20 Guildford Lane, Melbourne 3000
營業時間：星期一至五 7:30am - 5pm
星期六、日 8am - 4pm
墨爾本早餐｜Market Lane
澳洲向來以咖啡聞名，一提到墨爾本咖啡就會想起Market Lane。在墨爾本一共有8間分店，單單在Queen Victoria Market已有3間，經常大排長龍。被稱為咖啡中的精品店， Market Lane自行烘焙咖啡豆，有一定的質素保證。除了咖啡及早餐外，它們更提供一系列咖啡課程，教導一眾咖啡新手沖Espresso、滴漏咖啡、炒咖啡豆等。今次記者就參加了Coffee appreciation class，咖啡師會由零開始，為大家講解咖啡豆的來源、品種、烘焙方式等，途中更會沖泡不同種類的咖啡讓大家試味。在兩小時的課程中，記者一共嘗試了8杯咖啡，由Nutty到Fruity，店舖更提供筆記寫上各杯咖啡的分別，非常對咖啡有興趣的新手參加。有心水口味的話，即場就可以買到咖啡豆，以及不同咖啡器材。
地址：8 Collins Street Melbourne VIC Australia