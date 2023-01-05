澳洲旅遊｜墨爾本早餐食咩好？ 3間人氣早午餐推薦 必食全球最好味牛角包

一提到澳洲，就一定會想起它們的咖啡和Brekkie。今次就帶大家來到墨爾本3間知名早餐店，吃最正宗的澳洲Brunch，更可以體驗Coffee Cupping！ 圖文：Kristy 鳴謝：澳洲維多利亞州旅遊局

墨爾本早餐｜ Lune Croissanterie 不少香港人都對牛角包情有獨鍾，Bakehouse及Gontran Cherrier經常都大排長龍。來到澳洲又怎能品嚐牛角包的機會，Lune可以說是來到墨爾本必食！它的牛角包被稱為全世界最好食，吸引不少遊客朝聖。於墨爾本一共有3間分店，分別位於CBD、Armadale及Fitzroy。不過位於CBD的分店經常大排長龍，不想排隊的話可以選擇位於Fitzroy嘅分店，由CBD步行前往需時30分鐘，或可以乘搭市內火車，15分鐘就到達。

墨爾本早餐｜ Krimper 澳洲深受英國文化影響，早午餐文化盛行。這間看上去殘舊的店舖，其實是近年非常出名的早餐店—Krimper，距離CBD只需5分鐘路程，非常方便。位於巷內，原址是一間家具工廠。老闆是一個古董狂迷，所以入面的所有擺設都非常有歷史。店內中間設有包廂，是以原址的舊升降機製成。升降機的配件如滾輪、纜繩等都有保留，充滿歷史感。

菜單方面有不同選擇，如法式多士、All Day Breakfast、Egg Benefict等。更有列明無麩質、Vegan、Vegetarian人士可選擇的菜式，非常貼心。大家更可以額外添加炒蛋、薯餅、蕃茄、炸豆腐等配菜。 杏仁法式多士鋪上滿滿的水果，更有以紅酒浸過的香梨，以及蛋白餅，份量十足之餘亦不會過於甜膩。另外推薦煙肉窩夫有齊煎蛋、比利時窩夫、煙肉、再配上果醬及楓糖，鹹甜滋味令人一試上癮！除了店內打卡位外，大家吃完更可以去店外的小巷，與多個塗鴉打卡影靚相。 網址：https://www.krimper.com.au/ 地址：20 Guildford Lane, Melbourne 3000 營業時間：星期一至五 7:30am - 5pm 星期六、日 8am - 4pm