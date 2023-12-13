澳洲旅遊｜墨爾本盃Melbourne Cup 馬場上的嘉年華 必睇3大看點！

雖然香港都有馬跑，但墨爾本人視賽馬為全民運動，每年11月第一個星期二舉行的「墨爾本盃」被譽為「讓全國停頓的盛事」，男女老幼盛裝打扮走入馬場，女士們更戴上搶鏡禮帽，以競逐最佳服飾獎。場內還有臨時搭建的酒吧、餐廳、豪華包廂與表演舞台，連場live show與party熱舞，節目眾多，全日狂歡玩不停，氣氛熱鬧如嘉年華！ 文、圖：戴保倫

鳴謝：Visit Victoria 國定假期賽馬日 1861年創辦的「墨爾本杯」，被視為全世界最重要的「兩英里」賽事，每年11月於墨爾本西北方的弗萊明頓賽馬場舉行。一共分為4天賽事，包括Derby Day、Oaks Day、Stakes Day，以及焦點的「Melbourne Cup Day」(墨爾本杯日)，舉國上下都會熱情參與，誇張到要列為墨爾本的國定假期，而今年的Cup Day就吸引8萬人入場。

看點 1 ：全民 Fashion Show 說是賽馬日，其實更像是時裝派對，Cup Day當日大清早，打扮得花枝招展的男女便從四方八面湧入馬場，男的西裝筆挺；女的換上色彩繽紛的春裝，按照傳統必須戴上禮帽，為求搶鏡禮帽造型極盡浮誇，直接推動當地禮帽設計業之餘，還可參加午後於The Park舉行的最佳穿着比賽。由於開放全球型男索女參與，因此場內常可碰到國際名模或時裝KOL，好賞心悅目。

看點 2 ：玫瑰廳包廂嘆美酒佳餚 購買門票入場就可以在草地或看台觀賞賽事，場內設有大量臨時美食車，當地人索性席地野餐。高級一點，可以到包廂用餐。其中「玫瑰廳」(Rose Room)為全場最豪華的包廂，收費1620澳元一位，包含5道精致佳餚、無限量酒水、下午茶點，還有最佳觀賽角度的私家露台給你觀看比賽。

看點 3 ： Party 狂歡 比包廂再高級的，是臨時搭建的The Birdcage區域，內有美輪美奐的酒吧和餐廳，聚集城中名人、富豪，以至國際級明星，冠蓋雲集、衣香鬢影。表演舞台更有連場live show勁歌熱舞，俊男美女忘形狂歡，氣氛high爆！ 今年的墨爾本盃一共有24匹賽馬參加，香港馬會都有轉播賽事。3,200米的賽程，最終由星級騎師Mark Zahra策騎的「不戰而勝」奪冠，捧走440萬澳元獎金。