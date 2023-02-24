澳洲旅遊｜墨爾本近郊一日遊 威勒比開放動物園+維多利亞州立玫瑰公園 超近距離接觸野生動物

不少人去旅行都一定會到訪當地動物園，來到澳洲更是必到行程之一。今次就帶大家來個墨爾本近郊一日遊，到威勒比開放動物園近距離看野生動物，更可以在玫瑰公園與玫瑰花海打卡！ 圖文：Kristy 鳴謝：澳洲維多利亞州旅遊局

墨爾本一共有3個動物園，包括墨爾本動物園、威勒比開放動物園及西斯威爾動物保護區。其中威勒比開放動物園主打非洲動物，位於墨爾本近郊地方，可以選擇乘坐火車Werribee Station線，到Werribee站下車後再轉439路巴士，需時大概1個半小時；開車的話大約半小時就到達，最適合不想舟車勞頓，但又想衝出市區的你。

必坐越野觀光車 近距離接觸非洲動物 威勒比開放動物園大致分為3部分，包括African River Trail、Australian Trail及Werribee River Trail。園內亦設有多間餐廳，不過其中3間於周末及公眾假期才營業。一踏入動物園就可以見到其中一間餐廳Meerkat Bistro，可以買到輕食、雪條、飲品等。

以開放動物園命名，威勒比開放動物園的最大特點，就是可以乘坐觀光車，出大草原近距離睇動物。每日共有6個班次，全部都可以免費乘坐。大家只需要於指定時間內，在園內的Safari Station等候。工作人員負責駕車，帶我們遊走大草原，大家可以超近距離見到不同非洲動物，如班馬、犀牛、長頸鹿、駱駝、河馬、鴕鳥等，就連瀕危絕種的彎角劍羚及蒙古野馬都可以見到，猶如置身於非洲大草原！雖然不能親手餵動物，但可以超近距離見到平時較少見的動物，非常值回票價。

觀光車途中會經過多個景點，每去到一個地點，工作人員都會停車，為大家講解不同動物知識。更會提供有相關動物的標本，例如1:1鴕鳥蛋殼，比成人的手掌還要大。除了非洲動物之外，園內的Australian Trail都可以看到樹熊、袋鼠、尤金袋鼠等澳洲特有動物，一次過可以滿足你兩個願望！ 動物園開放時間為每天早上9時至下午5時，最後入場時間是下午3時30分。成人入場費為澳幣$42，4至15歲小童為$21，0-3歲則免費入場，亦提供家庭套票。於指定日子如周末、澳洲公眾假期入園，16歲以下人士全部免費。

玫瑰花海打卡位 看完動物就可以去旁邊的維多利亞州立玫瑰園打卡，只需5分鐘左右就到達。公園按照都鐸玫瑰的樣貌設計而成，呈五個花瓣，一枝花蕾及葉片的形狀。裡面種植了超過5000朵玫瑰，每一塊花瓣區域都有不同顏色的玫瑰，非常壯觀。除了來打卡拍照外，不少澳洲人更會選擇在花園舉行婚禮。玫瑰園入場費全免，最佳觀賞期為每年10月至5月，想睇玫瑰花海的你就記得把握機會！