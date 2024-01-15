澳洲旅遊｜墨爾本酒莊藝術遊 美酒佳餚+美景打卡 一次滿足

墨爾本所在的維多利亞州，氣候怡人，種出品種繁多的優質葡萄，區內擁有多達700間大小酒莊，乃澳洲三大釀酒區。其中南部海岸區的酒莊，不止擁有無敵美景，很多莊主更喜歡添置藝術雕塑來裝飾葡萄園，打造成藝術花園。園內附設Fine dining餐廳、Wine Tasting 等，酒莊旅遊品酒之餘，同時品味藝術。
文、圖：戴保倫
鳴謝：Visit Victoria
Pt. Leo Estate酒莊 嘆澳版米芝蓮
要數最具代表性的藝術酒莊，一定是座落摩寧頓半島(Mornington Peninsula)灣畔的「Pt. Leo Estate」，距離墨爾本約1小時車程，甫一抵達，即被波浪形的清水泥建築驚艷，由墨爾本著名建築師Jolson設計，門前種有70多年樹齡的麵包樹(Bottle Tree)，視覺淒美如電影場景。內裏設有50畝葡萄園、4星級酒窖，以及獲澳洲版米芝蓮指南《Good Food Guide》一帽推薦的同名餐廳，3道菜Fine Dining收費$125澳元，還有Wine pairing，一嚐自家莊園出產、酒質優雅的Pinot Noir紅酒或Chardonnay白酒。
KAWS坐鎮 打卡雕塑園
重點是擁有澳洲最大的私人雕塑園，佔地廣達134公傾，逾60件巨型雕塑散落草坡上，包括5.5米高的KAWS話題作——《SHARE》，還有Deborah Halpern、Jaume Plensa、ZADOK BEN-DAVID、村上隆等殿堂級大師，全是園主從世界各地搜羅的私人珍藏。園內有蜿蜒的步道貫穿，池塘、園林美景相伴，加上遠處連綿起伏的葡萄園，以及海天一色的Western Port Bay做背景，絕對夠IGable。
Jack Rabbit 海景試酒
另一家是位於貝拉林半島(Bellarine Peninsula)北側的大型酒莊「Jack Rabbit 」，擁有2公頃葡萄園，面朝Port Phillip Bay大海美景。清涼的海洋性氣候，種出優質的 Pinot noir 及Cabernet sauvignon，年產量高達六萬瓶，主要供應本地市場。要一次過品嚐莊園出品，可參加園內餐廳The House of Jack Rabbit的Wine Tasting，收費每位$15澳元，侍酒師還會提供每款酒的用餐建議。餐廳則主打半島49公頃農田種出的優質食材與道地海鮮，以青口、鴨肉配自家Pinot noir，顛覆紅酒配紅肉的貫例。
面對無盡海景，加上美酒佳餚，酒不醉人人自醉！