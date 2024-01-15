熱門搜尋:
MIRROR演唱會2024 垃圾徵費 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 消委會 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-01-15 12:17:31

澳洲旅遊｜墨爾本酒莊藝術遊 美酒佳餚+美景打卡 一次滿足

分享：
澳洲旅遊｜墨爾本酒莊藝術遊 美酒佳餚+美景打卡 一次滿足

澳洲旅遊｜墨爾本酒莊藝術遊 美酒佳餚+美景打卡 一次滿足

墨爾本所在的維多利亞州，氣候怡人，種出品種繁多的優質葡萄，區內擁有多達700間大小酒莊，乃澳洲三大釀酒區。其中南部海岸區的酒莊，不止擁有無敵美景，很多莊主更喜歡添置藝術雕塑來裝飾葡萄園，打造成藝術花園。園內附設Fine dining餐廳、Wine Tasting 等，酒莊旅遊品酒之餘，同時品味藝術。

文、圖：戴保倫
鳴謝：Visit Victoria

Pt. Leo Estate酒莊 嘆澳版米芝蓮

要數最具代表性的藝術酒莊，一定是座落摩寧頓半島(Mornington Peninsula)灣畔的「Pt. Leo Estate」，距離墨爾本約1小時車程，甫一抵達，即被波浪形的清水泥建築驚艷，由墨爾本著名建築師Jolson設計，門前種有70多年樹齡的麵包樹(Bottle Tree)，視覺淒美如電影場景。內裏設有50畝葡萄園、4星級酒窖，以及獲澳洲版米芝蓮指南《Good Food Guide》一帽推薦的同名餐廳，3道菜Fine Dining收費$125澳元，還有Wine pairing，一嚐自家莊園出產、酒質優雅的Pinot Noir紅酒或Chardonnay白酒。

以清水泥打造的Pt. Leo酒窖，門前種有70多年樹齡的昆士蘭麵包樹。 134公傾的雕塑園，展出逾60件大師級作品，還有無敵海景相伴。

KAWS坐鎮 打卡雕塑園

重點是擁有澳洲最大的私人雕塑園，佔地廣達134公傾，逾60件巨型雕塑散落草坡上，包括5.5米高的KAWS話題作——SHARE》，還有Deborah HalpernJaume PlensaZADOK BEN-DAVID、村上隆等殿堂級大師，全是園主從世界各地搜羅的私人珍藏。園內有蜿蜒的步道貫穿，池塘、園林美景相伴，加上遠處連綿起伏的葡萄園，以及海天一色的Western Port Bay做背景，絕對夠IGable

7米高少女頭像《Laura》，出自西班牙藝術家JAUME PLENSA，乃園主最愛。 Jack Rabbit面朝Port Phillip Bay大海美景，打卡度爆燈。 Pt. Leo雕塑園焦點，是5.5米高的KAWS話題作——《SHARE》。

Jack Rabbit 海景試酒

另一家是位於貝拉林半島(Bellarine Peninsula)北側的大型酒莊「Jack Rabbit 」，擁有2公頃葡萄園，面朝Port Phillip Bay大海美景。清涼的海洋性氣候，種出優質的 Pinot noir Cabernet sauvignon，年產量高達六萬瓶，主要供應本地市場。要一次過品嚐莊園出品，可參加園內餐廳The House of Jack RabbitWine Tasting，收費每位$15澳元，侍酒師還會提供每款酒的用餐建議。餐廳則主打半島49公頃農田種出的優質食材與道地海鮮，以青口、鴨肉配自家Pinot noir，顛覆紅酒配紅肉的貫例。

面對無盡海景，加上美酒佳餚，酒不醉人人自醉！

Ad Block
酒莊座落西海港灣山坡上，出產的葡萄酒偏向輕爽及單寧味濃，酒質優雅。 Wine Tasting收費每位$15澳元，可品嚐5至6款Jack Rabbit葡萄酒。
Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受