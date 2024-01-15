澳洲旅遊｜墨爾本酒莊藝術遊 美酒佳餚+美景打卡 一次滿足

墨爾本所在的維多利亞州，氣候怡人，種出品種繁多的優質葡萄，區內擁有多達700間大小酒莊，乃澳洲三大釀酒區。其中南部海岸區的酒莊，不止擁有無敵美景，很多莊主更喜歡添置藝術雕塑來裝飾葡萄園，打造成藝術花園。園內附設Fine dining餐廳、Wine Tasting 等，酒莊旅遊品酒之餘，同時品味藝術。

文、圖：戴保倫

鳴謝：Visit Victoria

Pt. Leo Estate 酒莊 嘆澳版米芝蓮

要數最具代表性的藝術酒莊，一定是座落摩寧頓半島(Mornington Peninsula)灣畔的「Pt. Leo Estate」，距離墨爾本約1小時車程，甫一抵達，即被波浪形的清水泥建築驚艷，由墨爾本著名建築師Jolson設計，門前種有70多年樹齡的麵包樹(Bottle Tree)，視覺淒美如電影場景。內裏設有50畝葡萄園、4星級酒窖，以及獲澳洲版米芝蓮指南《Good Food Guide》一帽推薦的同名餐廳，3道菜Fine Dining收費$125澳元，還有Wine pairing，一嚐自家莊園出產、酒質優雅的Pinot Noir紅酒或Chardonnay白酒。