澳洲旅遊｜墨爾本Mussel Tours 坐遊艇出海採青口 現摘現煮+葡萄酒任飲

墨爾本南部海邊小鎮Portarlington，得天獨厚零污染，孕育出鮮甜肥美的藍青口，每年出產超過1,000噸，深得Rene Redzepi等米芝蓮星級大廚推崇，被譽為「青口之都」。要品嚐最新鮮的青口，最佳玩法是參加「Mussel Tours」，跟當地青口養殖場主出海採青口，即摘即煮鮮美到爆， 沿途風光無限好打卡，還有本地農產美食和本地酒莊葡萄酒任飲。
文、圖：戴保倫
鳴謝：Visit Victoria
從墨爾本濱海港區碼頭（Docklands）乘搭汽車渡輪，約莫1小時便到Portarlington碼頭，旁邊就停泊了這次旅程的青口船——Huon Pine vessel。
天然繁殖場
乘上白色的青口船出海，沿途青風輕送、風光明媚，大約10分鐘終抵達海上養殖場，船長Lance和太太Lizzie隨即出來分享青口的種種。從事漁業超過40年的Lance解釋：「Portarlington位於墨爾本南部，面朝Port Philip Bay，終年陽光譜照，海水清澈而溫暖，蘊藏豐富微生物，成為青口的最佳繁殖場。」、「從幼苗到長成約需1年時間，一年365日都盛期。」事實上，Portarlington每年產量高達1,000噸，佔全澳洲總產量六成，供應全國甚至遠銷至香港，每年一月更會舉行盛大的青口節Portarlington Mussel Festival。
親手採摘+青口刺身
養殖場位處海中央，表面只見一個個浮波整齊排列，直至船長Lance拉起浮波底下5米深海的繩子，才驚為天人。每根繩子都黏有1,600顆青口，深黑色的貝殼泛着藍光，層層疊疊、密密麻麻。旅客可親手採摘，放入名為「Mussolini」的機器中清洗，最後交由太太Lizzie烹調。
主菜「酒煮青口」材料包括洋蔥、蒜頭、番荽、辣椒醬等，秘訣是以本地Apple Cider代替白酒，煮出來的青口肉質格外嫩滑，酸辣惹味又醒胃。不過最好吃的，還是生青口刺身，撬開新鮮的青口殼，不需任何調味，只要加點檸檬汁，入口已鮮甜無比，滿滿海水味，船友都說吃過從此返唔到轉頭！
本地農產+酒莊葡萄酒任飲
3小時的旅程，包括Port Philip Bay遊覽、跟青口養殖者見面、了解養殖過程 、青口烹調示範和品嚐。食物方面，主角包括現採的新鮮青口、生蠔、帶子，以及Bellarine當地農產拼盤，包括尖吻鱸魚醬、德賴斯代爾山羊芝士等等。還有Curlewis、Terindah Estate等本地酒莊的葡萄酒、啤酒任飲，超豐富。美酒、佳餚加上醉人美景，船友無不醉舞狂歌，最後帶着滿滿醉意歸航！