澳洲旅遊｜墨爾本Mussel Tours 坐遊艇出海採青口 現摘現煮+葡萄酒任飲

墨爾本南部海邊小鎮Portarlington，得天獨厚零污染，孕育出鮮甜肥美的藍青口，每年出產超過1,000噸，深得Rene Redzepi等米芝蓮星級大廚推崇，被譽為「青口之都」。要品嚐最新鮮的青口，最佳玩法是參加「Mussel Tours」，跟當地青口養殖場主出海採青口，即摘即煮鮮美到爆， 沿途風光無限好打卡，還有本地農產美食和本地酒莊葡萄酒任飲。

文、圖：戴保倫

鳴謝：Visit Victoria

從墨爾本濱海港區碼頭（Docklands）乘搭汽車渡輪，約莫1小時便到Portarlington碼頭，旁邊就停泊了這次旅程的青口船——Huon Pine vessel。

天然繁殖場

乘上白色的青口船出海，沿途青風輕送、風光明媚，大約10分鐘終抵達海上養殖場，船長Lance和太太Lizzie隨即出來分享青口的種種。從事漁業超過40年的Lance解釋：「Portarlington位於墨爾本南部，面朝Port Philip Bay，終年陽光譜照，海水清澈而溫暖，蘊藏豐富微生物，成為青口的最佳繁殖場。」、「從幼苗到長成約需1年時間，一年365日都盛期。」事實上，Portarlington每年產量高達1,000噸，佔全澳洲總產量六成，供應全國甚至遠銷至香港，每年一月更會舉行盛大的青口節Portarlington Mussel Festival。