澳洲旅遊｜威爾遜岬國家公園一日遊 出海睇海豹+斷岩+打卡必去Squeaky Beach

一提起澳洲，不少人都會想起陽光與海灘。今次就帶大家遊走維多利亞州最南端，坐船出海欣賞海岸線及斷岩，更可以見到大量海豹，以及到超美白色沙灘打卡！ 圖文：Kristy 鳴謝：澳洲維多利亞州旅遊局

威爾遜岬國家公園位於維多利亞州東南部，佔地505平方公里，有多條行山徑、白色沙灘、海岸線、叢林等，可以一次過看到不同地形景觀。更有機會近距離見到海豹、海鷗、袋鼠、袋熊等野生動物，是不少當地人的假日度假及露營勝地之一。 一踏入公園門口就有小型超級市場，售賣各式各樣露營用品，如帳篷、露營椅、充氣床墊等。亦有不同罐頭乾糧及急凍食品，連雪糕都有，貨品類種非常齊全，即使帶少了物資都可以馬上補給，非常方便；大家亦可以在超市內買到印有「The Prom」的手信及明信片。

今次我們就參加了公園舉辦的Wilsons Promontory Cruises，它是澳洲近年的本地遊熱門活動之一，遊覽威爾遜岬國家水上公園。分為11am Cruises及2pm Cruises兩個班次，其中11am Cruise為全年行駛，而2pm Cruises只限於每年11月1日至4月30日，即澳洲的夏秋季。成人票價為澳幣$145，16歲以下票價為澳幣$95。亦設有家庭套票，澳幣$470包兩位成人及三名小童。

Wilsons Promontory Cruises地圖

整個出海行程需時2.5小時，需要提早30分鐘於公園內的露天影院集合。導遊於出發前會派發紅色的全身防風衣，讓大家上船穿著。簡單講解行程後，就會行去Norman Beach上船，需時大概5分鐘。

這艘黃色的船就是我們的「座駕」，是世上第一艘定制的水陸兩用兩棲船。共有3個輪子，可以在陸地上行走，亦可穿梭於大海。每艘可載大約30人。上船後除了講解安全措施外，船員更會派暈浪丸，非常貼心。

飽覽澳洲南部海岸線 超壯觀骷髏岩 + 野生海豹 乘上特制兩棲船後，出海之旅正式開始！旅程中可以近距離欣賞到澳洲南部海岸線，途中一共會經過多個小島嶼，例如Great Glennie Island、Citadel Island，更可以見到有名骷髏岩(Skull Rock)。導演表示這塊斷岩寬130米，高60米，深60米，足以吞沒整個悉尼歌劇院，其規模及外觀絕對會令你感到嘆為觀止。斷岩經過幾個世紀的海浪侵蝕而形成，洞口上更有一大片草原。由於島嶼的地型過於陡峭，因此大家只能坐在船上遠觀。 船員每到一個景點都會暫時停泊，為補充不同地點的歷史知識。當船駛到Kanowna Island，更可以數千隻野生海豹。看到美如畫的風景，已經超值回票價。 溫馨提示：我們出海當天比較大風大浪，因此有一定離心力，好像玩過山車一樣，非常刺激。海浪更會濺到船上，一不小心就會喝了一大口海水！記者於開船吃了一顆由船員提供的暈浪丸，但到途中仍感暈眩。由於船程比較長，回程的時候更不會中途停下，怕會暈船浪的你，最好先吃幾粒暈浪丸。

打卡必去：白色沙灘 Squeaky Beach 國家公園入面有多個沙灘，其中一個最多人打卡就是Squeaky Beach。沙灘名字的由來，就是因為地上白色石英沙。一走在乾沙上，就會發出吱吱聲，可見沙粒有多幼細。不少當地人都會在這裡滑浪、游泳及曬日光浴，更可以看到不少海鷗飛過。望住這個一望無際的海灘，絕對可以令人忘欲煩惱，非常解壓。 溫馨提示：沙灘有不少岩石，記者到訪當天亦看到有部分旅客會爬上岩石打卡。但由於附近海浪頗大，因此大家不要隨便攀石，以免發生危險。