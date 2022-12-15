澳洲旅遊｜帶你去Queen Victoria Market掃街 一次過食生蠔+芝士+人氣炸冬甩 袋鼠肉究竟係咩味道？

不少人到墨爾本旅遊，都一定會到Queen Victoria Market一遊，掃街之餘更可以買手信，絕對是旅客必到熱點。記者跟隨當地導遊走遍整個市場，一次過食盡生蠔、芝士、巴馬火腿等美食，就連袋鼠肉都有得食！ 圖、文：Kristy

被譽為全球規模第三大市場的維多利亞女皇市集，擁有超過120年歷史，亦是墨爾本規模最大的跳蚤市場。雖然歷史悠久，但市場規劃完整，環境亦非常整潔，場內大致分為蔬果區、肉類海鮮及雜貨區，旁邊亦可以買到手信，難怪深受旅客歡迎，就連澳洲當地人都會到市場入貨。 今次記者參與了由市場舉辦的「Queen Victoria Market Ultimate Foodie Tour」，豪華美食團時長約2小時，跟隨當地的導遊走遍整個市場。美食團包一個環保袋，裡面裝有餐具及紙巾，亦有澳幣$5現金券，可以用來即場購物。導遊會先簡介市場歷史，再按照不同區域帶大家走一圈，途中將會試食不同美食。

港幣 $9 一隻南澳生蠔 袋鼠肉到底係咩味？ 首先來到肉類海鮮區，種類之多令人琳瑯滿目，單單是香腸已經有10多款供選擇，如Lemon Origano、Herb Garlic、Honey Soy等。當然少不了香港人最愛的海鮮，一打12隻南澳生蠔盛惠澳幣$23，一隻只需港幣$9。生蠔飽滿鮮甜，而且海水味突出，絕對是必食之選。 除了一般雞羊牛豬外，亦有一些在香港較少見的羊內臟。市場內亦有售賣兔肉、鱷魚及袋鼠肉的店舖，今次有機會試食香腸及袋鼠肉。香腸煎得香脆，而袋鼠肉的口感與牛肉差不多，但比牛肉更加有咬口，並沒有想像中的羶味，反而有種甘甜的味道。

芝士控必食流心羊奶芝士 芝士及巴馬火腿同樣是港人最愛，美食團同樣可以品嘗到。Ripe Cheese於澳洲非常有名，售賣超過50種澳洲芝士，有超過一半的產品都是在維多利亞州生產。我們一次過品嘗了3款芝士，其中一款羊奶芝士，單看它的流心橫切面已經非常吸引，再配上脆餅一齊吃，襯托出芝士的香濃。另一款以豬油浸過的車打芝士，味道香濃，屬於比較重口味的芝士。如果不太喜歡吃純芝士的話，店內亦有售賣芝士吐司，烤得香脆的金黃吐司夾著滿滿的拉絲芝士，味道濃郁而不油膩。

人氣排隊冬甩店 American Doughnut Kitchen 吃完鹹點，當然要吃甜品作結。市場門口「停泊」了一架白底藍字巴士，那就是人氣排隊小食—American Doughnut Kitchen。店舖麻雀雖小五臟俱全，由發酵、下模、油炸、灌果醬至售賣，都是在一架巴士內完成，而且是即叫即整，保證夠熱。 來到蔬果區，可以吃到4款不同澳洲產水果。芒果及奇異果甜度十足，西瓜和菠蘿就略嫌遜色，不過解渴一流。另有朱古力名店KOKO Black的塔斯曼尼亞蜜糖朱古力，以及Ferguson Plarre’s Bakehouse的朱古力閃電泡芙，都是不可不試。