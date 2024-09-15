澳洲旅遊｜澳洲悉尼 Ace Hotel 4大餐飲體驗 葡萄酒菜單/澳洲食材/頂樓餐廳

位於澳洲悉尼 Ace Hotel的設計時尚摩登，酒店餐飲選擇豐富而且高質素，曾多次與國際頂級名廚合作，為客人富趣味性而大眾化的用餐體驗。今次為大家介紹酒店內4間餐飲場所，當中包括供應以澳洲可持續發展食材製作餐點的LOAM、提供葡萄酒菜單的雞尾酒廊 The Lobby、氣氛一流的頂樓餐廳Kiln等，接下來會去澳洲旅遊探親的話絕對不容錯過！

絕美頂層餐廳 Kiln Kiln位於酒店頂層 18 樓，從高聳的玻璃窗遠眺 Surry Hills 醉人的天際線景觀，悉尼內城區的壯麗美景盡收眼簾。餐廳主打澳洲美食，以優質地方特產、肉類和海鮮入饌，在招牌窯爐上炮製出一道道令人讚嘆的珍饈佳餚。主廚Mitch Orr 巧妙融合意大利、日本、東南亞等多國風味，其嶄新做法備受青睞，因此讓餐廳贏得 2022 年 Good Food Guide「New Restaurant of the Year」及2023年 Australian Gourmet Traveller「Top 25 Restaurants of NSW」等多項殊榮。

LOAM 天然美餚為區內提供可持續發展體驗之旅 酒店一樓的 LOAM 每天提供早午晚三餐，亦是區內一間高品質咖啡廳。餐廳菜單強調以蔬菜為主的料理，搭配可持續發展肉類和海鮮，所有食材均來自澳洲當地最優質的獨立農場、牧場和漁民。作為酒店客房餐飲體驗的一部分，住客亦可安於舒適的客房內品嚐 LOAM 的美食。

酒吧 Good Chemistry Good Chemistry 傳承酒店原有建築物前身 Soul Pattinson 的工廠歷史特色，環境相當打卡！這裡是一間全天候營業的咖啡館和酒吧，環境寬敞開陽，為住客和當地居民提供方便可口的餐點，包括新鮮出爐糕點、時令沙律、多士、甜品和小食等，還有悉尼自家生產的 Mecca 咖啡和 Tea Craft 茶飲以及葡萄酒和啤酒。

中庭雞尾酒廊 The Lobby The Lobby 的葡萄酒菜單由 P&V Wine + Liquor Merchants 的 Mike Bennie 匠心策劃，提供多種精選杯裝及瓶裝葡萄酒、精釀啤酒、招牌雞尾酒和小食。酒吧每週都會舉辦一系列藝術、音樂和文化活動，並邀請酒店住客和當地居民參與，凝聚社區活力。 Ace Hotel網站