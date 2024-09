澳洲旅遊｜澳洲悉尼 Ace Hotel 4大餐飲體驗 葡萄酒菜單/澳洲食材/頂樓餐廳

位於澳洲悉尼 Ace Hotel的設計時尚摩登,酒店餐飲選擇豐富而且高質素,曾多次與國際頂級名廚合作,為客人富趣味性而大眾化的用餐體驗。今次為大家介紹酒店內4間餐飲場所,當中包括供應以澳洲可持續發展食材製作餐點的LOAM、提供葡萄酒菜單的雞尾酒廊 The Lobby、氣氛一流的頂樓餐廳Kiln等,接下來會去澳洲旅遊探親的話絕對不容錯過!

絕美頂層餐廳 Kiln

Kiln位於酒店頂層 18 樓,從高聳的玻璃窗遠眺 Surry Hills 醉人的天際線景觀,悉尼內城區的壯麗美景盡收眼簾。餐廳主打澳洲美食,以優質地方特產、肉類和海鮮入饌,在招牌窯爐上炮製出一道道令人讚嘆的珍饈佳餚。主廚Mitch Orr 巧妙融合意大利、日本、東南亞等多國風味,其嶄新做法備受青睞,因此讓餐廳贏得 2022 年 Good Food Guide「New Restaurant of the Year」及2023年 Australian Gourmet Traveller「Top 25 Restaurants of NSW」等多項殊榮。