澳洲旅遊｜珀斯新景點挑戰膽量極限

疫情接近 3 年但外面世界沒有因而停下來，就像西澳珀斯已經準備好迎接世界各地遊客到訪。位於市中心的 Matagarup 大橋及珀斯體育館（ The Ozone Optus Stadium ) 最近各新增了挑戰膽量活動，既驚險又能同時欣賞美景﹐而且適合 8 至 80 歲人士參加。

澳洲旅遊｜高速飛索尖叫渡河

位於東珀斯的 Matagarup 大橋，設計十分前衛，由兩條扭曲鋼鐵組合成而，一黑一白，其結構形狀好像兩隻飛翔中的天鵝，遠看又似海豚又似絲帶亦像原住民蛇形圖騰。大橋落成不久之後遇上疫情，所以不是太多遊客到訪過。事實上，這不只是一條行人橋，而是一個旅行項目，於 2021年3月開始了爬橋活動，沿又斜又窄的橋纜登上離天鵝河( Swan River ) 72米高的觀景塔頂，盡覽 360 度城市靚景。

整個活動看似很驚險，其實不用擔心，因為每位參加者會配備安全帶及帽，並由兩位導賞員一前一後帶領大家走上去。抵達平台之後，還會介紹珀斯風景及城市故事。而這個活動為了安全起見，是嚴禁帶手機，所以工作人員會為大家免費拍照紀念。活動結束前，也是最刺激的活動，就是坐飛索返回地面，全程最快時速達 75 公里。