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2022-10-17 10:00:00

澳洲旅遊｜珀斯新景點挑戰膽量極限

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澳洲旅遊｜珀斯新景點挑戰膽量極限

澳洲旅遊｜珀斯新景點挑戰膽量極限

疫情接近 3 年但外面世界沒有因而停下來，就像西澳珀斯已經準備好迎接世界各地遊客到訪。位於市中心的 Matagarup 大橋及珀斯體育館（ The Ozone Optus Stadium ) 最近各新增了挑戰膽量活動，既驚險又能同時欣賞美景﹐而且適合 8 80 歲人士參加。

圖文：潘蔚能

嗚謝：西澳州旅遊局、澳洲旅遊局

澳洲旅遊｜高速飛索尖叫渡河

位於東珀斯的 Matagarup 大橋，設計十分前衛，由兩條扭曲鋼鐵組合成而，一黑一白，其結構形狀好像兩隻飛翔中的天鵝，遠看又似海豚又似絲帶亦像原住民蛇形圖騰。大橋落成不久之後遇上疫情，所以不是太多遊客到訪過。事實上，這不只是一條行人橋，而是一個旅行項目，於 20213月開始了爬橋活動，沿又斜又窄的橋纜登上離天鵝河( Swan River ) 72米高的觀景塔頂，盡覽 360 度城市靚景。

整個活動看似很驚險，其實不用擔心，因為每位參加者會配備安全帶及帽，並由兩位導賞員一前一後帶領大家走上去。抵達平台之後，還會介紹珀斯風景及城市故事。而這個活動為了安全起見，是嚴禁帶手機，所以工作人員會為大家免費拍照紀念。活動結束前，也是最刺激的活動，就是坐飛索返回地面，全程最快時速 75 公里

參加者行出體育館頂半空平台，然後做出一系列既安全又驚險動作，如這個十字懸垂。 扣在參加者身上鋼索能夠承受一架四驅車重量 黃昏到達體育館頂，既可欣賞日落美景也可欣賞城市璀璨燈光。

澳洲旅遊｜80歲老人也能挑戰高空

Matagarup 大橋旁邊的珀斯體育館也有兩個驚險活動，參加者年齡由 8 80 歲均適合，絕對是合家歡遊戲。Halo空中漫步讓遊客在離地約 42 米體育館頂行一圈，360 度欣賞珀斯天際線，全程90分鐘，並由導賞員講解體育館知識，例如建造過程等。另一個更刺激叫 Vertigo 空中懸吊，參加者扣上安全繩後在館頂旁做出一系列驚險動作，例如把整個人半身俯出外面，又或者完全躺平半空，體驗搖搖欲墜的感覺，當然只是有驚無險啦！

遊客行到達離地 72 米 SkyView 大橋觀景平台，休息同時欣賞天鵝河兩岸美景。 沿住陡峭樓梯一直上，工作人員會為大家拍照留念。 極速飛索最刺激部份，不是從橋高處滑過天鵝河返回地面，而是等待滑下一刻。 珀斯體育館

實用資料：

入境：澳洲入境已復常態，並沒有要求接種疫苗或檢測措施

簽證﹕特區護照及BNO可辦網上電子簽證（www.eta.immi.gov.au）或可透過旅行社或航空公司代辦電子簽證

西澳州旅遊局：https://www.westernaustralia.com/tcn/home

澳洲旅遊局：https://www.australia.com/zh-hk

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