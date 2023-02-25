澳洲旅遊｜西澳旅遊局推全新旅遊品牌「漫遊夢土」 盤點4大必去打卡熱點

復常後第一件事一定是旅遊！西澳旅遊局日前於發佈西澳州最新的旅遊品牌「漫遊夢土」，重點推介4大必去地方，分別為金伯利、瑪格麗特河地區、寧格魯珊瑚礁及珀斯。以下為大家介紹4個地方的必去熱點，將會去西澳的你一定不能錯過！

西澳必去｜珀斯 Perth 珀斯為澳洲陽光最充沛的首府城市，一直被評為世界上最適宜居住的城市之一，更是港人熱門旅行地。 距離珀斯市中心不到30分鐘路程，旅客可以在西澳最古老的葡萄酒產區天鵝谷(Swan Valley)品嘗新鮮食品和優質葡萄酒；在世界上最大之一的市中心公園 —國王公園和植物園(Kings Park & Botanic Garden) 放鬆身心；在珀斯19個其中一個保持原貌的都市海灘觀看標誌性的印度洋日落，探索極具波西米亞風情的費裡曼圖(Fremantle)及其傳統街景、精釀啤酒和街頭藝人的繁華景象。羅特尼斯島(Rottnest Island)距離珀斯的海岸線只有很短的渡輪航程，擁有63個海灘、20 個海灣和世界上最快樂的動物短尾矮袋鼠(quokka)。 珀斯市中心熙來攘往，新酒吧、餐廳和酒店林立，而荒廢的歷史建築物和小巷已成為當地、州際和國際藝術家的畫布。 體驗這座城市及其景點的絕佳方式是在原住民導賞員的帶領下參加徒步文化之旅。 大量的公共和私人投資振興了這座城市和周邊地區，包括開放了珀斯體育館(Optus Stadium)、伊麗莎白碼頭 (Elizabeth Quay)、珀斯城市連線(Perth City Link) 和Yagan廣場、希伯尼安廣場(Hibernian Place)、大教堂廣場 (Cathedral Square)和國家大廈(State Buildings)以及皇冠塔(Crown Towers)。

珀斯Perth

西澳必去｜瑪格麗特河 MARGARET RIVER 瑪格麗特河是澳洲唯一的優質葡萄酒產區，將世界級美食和葡萄酒、原始的海灘、茂密的森林、著名的衝浪勝地和古洞穴融為一體。瑪格麗特河既是一個小鎮，也是一條河流和一個葡萄酒產區的名稱，它位於巴瑟爾頓(Busselton)北部和奧古斯塔(Augusta)南部之間的海角上，距離珀斯以南三小時車程。 作為西澳的九個葡萄酒產區之一，瑪格麗特河地區生產的最成功的葡萄酒是 Chardonnay，Sauvignon Blanc混合Semillon，以及Cabernet Sauvignon。瑪格麗特河地區擁有150多個葡萄酒生產商和100個酒窖，佔澳洲出產20%的優質葡萄酒。一些早年建立的酒莊包括Vasse Felix、Leeuwin Estate、Cullen Wines、Moss Wood Wines和Cape Mentelle，一直運營至今。除了釀酒廠，還有許多高級餐廳、精品啤酒廠、藝術畫廊和豐富的新鮮農產品。您還會找到莓果、核果、蘋果、牛肉、家禽、海鮮、芝士、鹿肉、栗子和朱克力。 瑪格麗特河地區在國際上也被譽為地球上最佳的大浪衝浪地點之一，並且擁有持續不斷的壯觀大浪。瑪格麗特河沿岸有40多個頂級景點，由大遍的珊瑚礁棲息地到刺激的海灘衝浪。 在眾多其他旅遊體驗中，瑪格麗特河地區非常適合觀鯨（長達六個月的季節）、釣魚、攀岩、繩降、騎越野單車、獨木舟和健行。角對角步道(Cape to Cape track)沿著盧因-博物學家山脊(Leeuwin-Naturaliste) 延伸135公里，位於北部的博物學家角燈塔(Cape Naturaliste)和南部的盧因角(Cape Leeuwin) 之間。中級難度的Top Trail擁有壯觀的海岸和森林風光、洞穴、岬角、岩層以及不斷變化的植被和野花。

瑪格麗特河 MARGARET RIVER

西澳必去｜寧格魯珊瑚礁 NINGALOO REEF 寧格魯珊瑚礁是澳洲最大的岸礁。旅客可以從海灘直達行出去，在距離海岸僅數米的美麗珊瑚花園中浮潛，那 還有色彩的繽紛的魚。 300公里長的寧格魯礁位於列入世界遺產名錄的寧格魯海洋公園內，是世界上距離陸地最近的珊瑚堡礁。作為地球上生物最豐富多樣性的海洋環境之一，每年3月至8月期間，寧格魯是鯨鯊的家園。從珊瑚灣 (Coral Bay) 或埃克斯茅斯 (Exmouth) 出發 的旅程提供了千載難逢的機會，可以與鯨鯊一起暢泳——這是澳洲唯一可以與世界上最大的魚相遇的目的地。 8月至10月期間，座頭鯨互動之旅開始運營，讓旅 客有機會與這些巨型哺乳動物一起游泳。旅客全年 都可以在珊瑚灣與魔鬼魚一起游泳。像鯨鯊和座頭 鯨一樣，魔鬼魚是濾食性動物，有一張沒有牙齒的 大嘴，它們像篩子一樣用來舀起浮游生物和磷蝦。 除了與鯨鯊、座頭鯨和魔鬼魚一起游泳外，寧格魯 地區還為旅客提供更多景點和活動。在這裡，內陸 與珊瑚礁相遇，沙漠的沙與印度洋碧綠的海水互相 輝映。離開海岸，在擁有500多種魚類和220多種珊瑚的原始水域中浮潛，在世界級的潛水地點潛水，或探索崎嶇的開普嶺國家公園(Cape Range National Park)。

寧格魯珊瑚礁 NINGALOO REEF

西澳必去｜金伯利 THE KIMBERLEY 金伯利裡古老的文化、風景和自然融為一體。作為澳洲擁有原住民 體驗的最佳目的地之一，前往金 伯利的旅客可以參加導賞團，探索古老的岩石藝術，以長矛捕捉 泥蟹，並聆聽夢創時代 (Dreamtime)的故事。 布魯姆(Broome)是澳洲的珍珠之 都，是通往金伯利荒野的西部門 戶。它是凱布爾海灘(Cable Beach)的所在地，通常被稱為世界上最好的海灘之一。布魯姆也是南海珍珠的原產地——南海珍珠是世界上最大、最令人垂涎的商業養 殖珍珠之一，也是恐龍足蹟的故鄉—據估計已有1.2億多年的歷史。 在塔爾博特灣(Talbot Bay)碧綠的海水中，快速流動的潮汐在麥克拉蒂山脈(McLarty Range)的兩條 狹窄峽谷中流擠，將水流推入急流般的地層，以驚人的速度衝過雙峽，形成了澳洲唯一的水平瀑布(Horizontal Falls)。 金伯利東部擁有一些世界上最獨特的景點—包括被列入世界遺產名錄的班古魯班古魯山脈 (Bungle Bungle Range)裡的普爾努盧盧國家公園(Purnululu National Park)，據說其形成時間為 3.5 億年；最後還有阿蓋爾湖(Lake Argyle) — 南半球最大的淡水湖之一。 標誌性的Gibb River Road是一段660公里的壯麗的公路旅行，橫跨金伯利 (Kimberley)，從庫努納拉(Kununurra)到德比(Derby)，是澳洲其中一條經典的四驅車歷奇路線。它穿過地球上一些最崎嶇的地域，是引領前往觀看野生動物，以及令人驚嘆的紅色峽谷和瀑布的神奇通道。