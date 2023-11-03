澳洲旅遊｜跟住《約埋班Friend去旅行》遊澳洲 盤點11大悉尼+新南威爾士州必去景點

澳洲旅遊局早前聯同無綫電視，拍攝旅遊節目《約埋班Friend去旅行》，邀請3位藝人，包括賴慰玲、張振朗和朱敏瀚到訪澳洲悉尼和新南威爾士州，擦出新火花之餘，帶大家體驗後疫情時代旅行的幾大元素—生態旅遊、回歸自然，以下為大家介紹11個節目中曾到訪過的景點，準備到澳洲旅遊的你一定要留意！

澳洲旅遊｜ Able Hawkesbury River Houseboat 霍克斯伯里河（Hawkesbury River）以船屋而聞名，附近提供多種休閒旅遊設施。霍克斯伯里船屋（Hawkesbury Houseboats）是霍克斯伯里河上最大的出租船屋船隊，成立已超過42年。旅客可以租用船屋，在河上自由航行，欣賞美景，同時享受釣魚、划船、泛舟及滑水等活動。此外，這一地區還擁有肥沃的農場，出產當地的新鮮蔬果，適合家庭度假體驗。 了解詳情

澳洲旅遊｜ Beyond Skyway Beyond Skyway 是澳洲第一款纜車，也是全南半球最大的空中纜車，更是世界上第一款供人爬上纜車車頂體驗的極限設施。這段全長720米的旅程沿途可以欣賞到卡通巴瀑布（Katoomba Falls）、三姐妹峰、孤山（Mt Solitary）和傑米森谷（Jamison Valley）等景點，呼吸著山間的清新空氣，讓所有美景盡收眼底。 乘坐Beyond Skyway，你將置身於空中，俯瞰著令人驚嘆的藍山國家公園景觀。從纜車的高處，你將欣賞到壯麗的瀑布傾瀉而下，每一座山峰各有特色， 令人陶醉在其中。爬上纜車車頂則讓大家可以感受到前所未有的刺激與興奮。 無論是追求刺激的冒險者，還是想要欣賞壯麗景色的自然愛好者，Beyond Skyway 都將為你帶來難忘的體驗。 了解詳情

澳洲旅遊｜駿域谷 Glenworth Valley 喜歡郊外的旅客，不妨到離悉尼市區僅一小時車程，離高士福市（Gosford）只有15分鐘路程的駿域谷（Glenworth Valley）展開一場探險之旅，參加騎馬體驗，在駿馬的陪伴下游覽峽谷，欣賞壯麗的景色。 駿域谷位於中岸的腹地，佔地超過3,000畝，是澳洲最大的戶外活動中心之一。在這裡可以盡情享受划艇和四驅越野摩托車等活動，探索天然雨林和未受破壞的叢林。駿域谷也是一個熱門的露營地點，露營者可於晚上在沒有任何光害的寧靜環境下欣賞到滿天繁星的美景。 無論是追求刺激活動還是想要親近大自然，駿域谷都能帶給大家一個難忘的體驗。除了可以與馬兒親密接觸，領略大自然的壯麗之美，更可以遠離喧囂的城市生活，放鬆心靈。駿域谷的探險之旅將成為你悉尼之行中一段難忘的回憶。 了解詳情

澳洲旅遊｜獵人谷 Hunter Valley 新南威爾士州獵人谷（Hunter Valley）是澳洲最古老的葡萄酒產區。當地以其優質Shiraz和Semillon酒種而聞名，也是一個世界著名的美食勝地。距離悉尼大概兩小時車程，獵人谷是一些頂級酒窖的所在地，例如Tyrrell's、 McWilliam's Mount Pleasant 、戀木傳奇酒莊（Brokenwood）、Tulloch、麥格根酒莊（McGuigan）和Drayton’s。 除了美酒之外，這裡還有數十家手工美食生產商和食品加工商，專門生產芝士、橄欖、手工巧克力和蜜餞等。 在獵人谷中更可以於駕著平衡車，漫步1880 年代的畜牧路線，欣賞斷背山脈的壯麗景色，體驗當地文化，刺激之餘，還有機會遇見袋鼠和袋熊，近距離與它們互動。 無論是品嚐世界級的葡萄酒，探索手工美食，還是在山脈間的漫步中感受大自然的魅力，獵人谷都能滿足你的期望。這個地方充滿了歷史與文化，讓你在悉尼之行中獲得難忘的體驗。 了解詳情

澳洲旅遊｜ Sydney by Kayak 悉尼港被譽為世界上其中一個最好的港灣，兩大地標悉尼港灣大橋以及悉尼歌劇院，構成了悉尼最知名的景點之一。而最讓人意想不到的是，大家可以在這個港灣中央欣賞悉尼動人的日出。 Sydney by Kayak 的觀賞日出活動，日出之前坐上獨木舟，從Lavender Bay 划到Blues Point Rd ，感受悉尼港的寧靜。在晨曦初現之際，你將在獨特的視角中欣賞到壯觀的日出景色，而這個嶄新體驗將成為你一生難以忘懷的回憶。 了解詳情

澳洲旅遊｜ Sydney Seaplanes 在高空俯瞰悉尼的風景絕對是另一番難忘體驗。登上Sydney Seaplanes ，來一場小旅行，在經典的海貍（Beaver）水上飛機或先進的賽斯納凱旋號（Cessna Caravan）水上飛機上，一覽悉尼著名的海港和河岸景色，包括悉尼著名的港口、邦代海灘（Bondi Beach）、棕櫚灘（Palm Beach）和鯊魚島（Shark Island）等地。當然，不能錯過在高空中欣賞悉尼歌劇院和悉尼港灣大橋等傳統名勝，以另一個角度欣賞這座繁忙城市的美景。 在飛行的過程中，你將欣賞到壯觀的海灘、綿延的海岸線以及悉尼市區的壯麗景色。這種獨特的體驗將讓你感受到悉尼壯麗之美，並為你帶來一個難忘的飛行體驗，留下難以忘懷的回憶。 了解詳情

澳洲旅遊｜ Iris Lodge Alpaca farm 來到澳洲這個非常注重大自然生態的地方，參觀他們的農場是必不可少的。除了有羊、牛、馬等動物外，還有外表可愛、討人喜歡的草泥馬。 在Iris Lodge Alpacas ，旅客可以近距離接觸動物，包括與草泥馬一起共進早餐或享受下午茶時間。不過要小心，其中一隻名叫Billy 的草泥馬非常喜歡吃紅蘿蔔，一不留神，你的早餐可能會被牠吃掉！ Iris Lodge Alpacas相信這片遼闊的草原不僅可以為草泥馬、牛、羊和馬等動物提供自由生活的空間，也是一個生態教育的好地方，讓大家學習並好好守護這一切美好的大自然。 了解詳情

澳洲旅遊｜梅菲爾德花園 Mayfield Gardens Mayfield Garden位於悉尼以西城鎮Oberon，座落藍山區，是澳洲最大的私人花園之一。佔地面積達65公頃，內設有湖泊、瀑布、石橋、中式涼亭等設施，此外還有全澳第二大的歐洲式矮樹叢迷宮。 Hawkins 家族在設計花園時經常從歐洲和其他國際市場汲取靈感，同時也從未忽視梅菲爾德花園擁有獨特的澳洲色彩。花園內的餐廳一直以來堅持使用澳洲本地食材，所有提供的食物均來由自家農場或當地農場出產，菜單也會隨季節變化，務求讓客人品嚐到最地道的美食。 了解詳情

澳洲旅遊｜麥卡龍谷（ Megalong Valley ） LOT 101 新南威爾士州藍山是澳洲著名的世界遺產區，以其高聳的砂岩山脊而聞名。旅客可以沿著山徑漫步，欣賞古老的原住民岩石藝術和景觀世界（Scenic World），一覽無餘。 身處被叢林環繞的山谷地帶，藍山的餐飲體驗自然注重生態共融。位於麥卡隆谷（Megalong Valley）的LOT 101種植各種蔬果，飼養羊、牛、鴨和雞，再利用新鮮食材即席準備美饌。餐廳根據季節變化調整菜單，致力於為旅客帶來「農場到餐桌」的體驗。除了提供美味的食物，餐廳還致力於保護和恢復這個神奇地方的野生棲息地、生物多樣性、水質和土壤健康。 了解詳情

澳洲旅遊｜ Oyster Tour – Immerse Yourself 大家在飯桌上吃生蠔吃得多了，在水中即掘、即剝、即吃又有沒有試過？參與悉尼生蠔體驗之旅（Sydney Oyster Tour），一同度過一個沉浸式的生蠔美食之旅。這個旅程位於新南威爾士州Mooney Mooney ，距離悉尼以北不到一小時的車程，讓旅客可以親身體驗乘船遊覽生蠔養殖地，探索和了解生蠔的養殖方式。 旅客更有機會品嚐到新鮮的生蠔，感受它們的滋味和口感，體驗生蠔與海水的完美融合。這個生蠔體驗之旅不僅帶給你美食的享受，還讓你深入了解生蠔的養殖文化和澳洲海洋生態系統，以及它們對水質淨化和生態平衡的貢獻。 了解詳情

澳洲旅遊｜獵人谷 Restaurant Botanica 新南威爾士州獵人谷是澳洲第一個葡萄酒產區，釀製著優質的西拉葡萄酒和賽美蓉葡萄酒，深受好酒人士青睞。位於葡萄莊園內的植物園餐廳（Restaurant Botanica）為你提供獨特的現代澳洲美食體驗，廚師選用當地新鮮採摘的食材，結合法式烹飪技巧，讓你品味精緻美味。此外，你還可以乘坐馬車遊覽，欣賞獵人谷的起伏山丘、鄉間小徑和乳牛場的美景，從一個酒莊漫步到另一個酒莊，享受美食與美景的盛宴。 了解詳情