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生活
2024-03-12 11:30:00

澳洲旅遊｜鄭嘉穎陳凱琳全家首次遊澳洲！ 盤點11大昆士蘭親子必去景點

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澳洲旅遊｜鄭嘉穎陳凱琳全家首次遊澳洲！ 盤點11大昆士蘭親子必去景點

澳洲旅遊｜鄭嘉穎陳凱琳全家首次遊澳洲！ 盤點11大昆士蘭親子必去景點

早前，鄭嘉穎與陳凱琳以及兩位仔仔RafaYannick首次一家四口出國，他們挑選了澳洲昆士蘭作為目的地，打卡多個黃金海岸及布里斯本親子景點和活動。以下為大家介紹11大昆士蘭親子必去景點，計劃親子遊的朋友，不妨跟隨陳凱琳一家的昆士蘭行程，為小朋友安排一個愉快而難忘的澳洲假期。

昆士蘭州擁有豐富的自然風光和活力十足的都會風情，是親子遊的理想目的地。從黃金海岸的陽光海灘到布里斯本的繁華都市，以及摩頓島(Tangalooma)的獨特魅力，昆士蘭州提供了豐富多元的選擇，十分適合全家人一同探索！

昆士蘭好去處｜1. 可倫賓野生動物園Currumbin Wildlife Sanctuary

可倫賓野生動物園建於1947年，總面積27公頃，是澳洲最好的野生動物園之一，動物園由昆士蘭政府註冊的慈善組織營運，這裡以餵飼彩虹鳥而聞名，整座動物園擁有超過1,400種澳洲特有的動物。

除可觀賞如袋鼠、樹熊、鱷魚、袋貂之外，園區的日常表演也妙趣橫生，彩虹鸚鵡餵食、鳥類飛行表演等，同時可在原住民舞蹈表演中學習其原住民的歷史，大人小朋友都會十分雀躍！

可倫賓亦有多年照料生病和受傷野生動物的經驗，所以請務必一到野生動物醫院，看看獸醫如何治療目前受傷住院的動物。

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可倫賓野生動物園Currumbin Wildlife Sanctuary 可倫賓野生動物園Currumbin Wildlife Sanctuary

昆士蘭好去處｜2. SkyPoint觀景台 SkyPoint Observation Deck

SkyPoint觀景台位於Q1大樓第77層，是澳洲唯一的海濱觀景台，能欣賞黃金海岸令人嘆為觀止的360度全景，電梯從地面到230米高只需42.7秒，是全球最快電梯之一。觀景台配大面積玻璃，遊客可以選擇在白天入場，欣賞從布里斯本到拜倫灣的景色，也可以選擇在夜間參觀，欣賞閃閃發光的黃金海岸天際線，或是在黃昏時分前往，一次飽覽白天、夜晚的景緻。遊客可以SkyPoint Bistro + Bar邊欣賞風景邊品嘗美食。

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SkyPoint觀景台 SkyPoint Observation Deck SkyPoint觀景台 SkyPoint Observation Deck

昆士蘭好去處｜3. 海洋世界 Sea World Marine Park

位於黃金海岸的海洋世界 Sea World 是華納威秀系列主題公園中歷史最悠久的樂園，以擁有世界級的展覽設施與種類豐富的海洋生物聞名，園區擁有多種動物及海洋生物供旅客觀賞，如：北極熊、海龜、海鷗、魟魚、企鵝、鯊魚等。

園區秉持著動物友善環境的理念細心照料所有動物們，讓旅客可以看到動物們最自然的一面。另外，園區也有安排海豚、海獅等動物帶來精彩有趣的現場表演，並適時開放旅客與海洋生物們親密互動。而陳凱琳一家就選擇了親親海豚，大人小朋友都好興奮！

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海洋世界 Sea World Marine Park 海洋世界 Sea World Marine Park 海洋世界 Sea World Marine Park

昆士蘭好去處｜4. Mountview羊駝農場 Mountview Alpaca Farm

Mountview羊駝農場是一個老少皆宜的地方，當中的「羊駝體驗」讓你有機會牽著羊駝在葡萄酒莊園散步，也可以餵食羊駝和牠們拍照，共享獨處時光。這裡不僅是是旅遊景點，他們還會培訓一些羊駝作為治療動物，帶它們去醫院和老年護理機構陪伴病人或是長者。除了與羊駝零距離接觸外，農場隔壁就是著名的奧萊利酒莊，從這裏生產的葡萄酒都值得品嚐。

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可倫賓野生動物園Currumbin Wildlife Sanctuary 可倫賓野生動物園Currumbin Wildlife Sanctuary 可倫賓野生動物園Currumbin Wildlife Sanctuary

昆士蘭好去處｜5. Sailing in Paradise

Sailing in Paradise 提供黃金海岸島嶼遊和日落巡遊，同時提供私人包船舉行生日或家庭派對等。舒適、寬敞且穩定的雙體帆船，深受家庭不同年齡層的喜愛，一家大細、不論大小亦可參與揚帆和掌舵，享受船上寫意樂趣！在航行途中更有機會遇到海豚和海鷹等野生動物。

船隻具有海灘登陸能力，白天的巡遊可以選擇登島停留，輕鬆游泳或讓小朋友上島上玩耍。船上亦可根據不同需要量身定制項目、食物等，務求讓一家大小樂而忘返！

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Sailing in Paradise Sailing in Paradise

昆士蘭好去處｜6. 黄金海岸朗廷酒店The Langham Gold Coast

黄金海岸朗廷酒店坐落於「衝浪者天堂」和布羅德海灘之間，是三十多年來黃金海岸上首家毗鄰海岸線可直達海灘的奢華酒店，為賓客呈現前所未有的尊尚奢華體驗。酒店提供多種房型，客房、套房或是公寓式，十分方便不同的家庭組合出行和需求。

酒店擁有5,300平方呎特色娛樂設施，標誌性「川」水療中心，糅合傳統中醫治療理念。

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黄金海岸朗廷酒店The Langham Gold Coast 黄金海岸朗廷酒店The Langham Gold Coast

昆士蘭好去處｜7. 摩頓島天閣露瑪度假村Tangalooma Island Resort

陳凱琳囝囝Rafa今年的生日就在天閣露瑪度假村渡過，除了有陽光和海灘，還有工作人員送上生日蛋糕以及唱生日歌慶祝。

摩頓島是布里斯本的後花園，距離布里斯本40公里 (25英里)，幾乎盡是國家公園，一邊是適合滑浪的海灘，另一邊是平靜清澈的海水。因島型長得像海豚，又叫做海豚島。從布里斯本乘坐75分鐘渡輪或直升機，就能到達摩頓島天閣露瑪度假村，可在這裡浮潛、滑沙，沐浴在藍色潟湖中，甚至親手餵食野生海豚，非常適合家庭遊覽。

一日遊旅客可以充分使用度假村的設施和服務，包括一系列必做的島上遊覽和活動、咖啡廳、酒吧、餐廳以及生態遊俠體驗。在海豚餵食一日遊中，旅客有機會在黃昏時餵飼度假村的野生樽鼻海豚。其他精彩活動包括全地形四驅車、海洋探索之旅、沙漠越野之旅及沉船遺址浮潛等等，六月到十月，登上澳洲最大的專門觀鯨船，見證東部座頭鯨的遷徙！

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摩頓島天閣露瑪度假村Tangalooma Island Resort 摩頓島天閣露瑪度假村Tangalooma Island Resort 摩頓島天閣露瑪度假村Tangalooma Island Resort 摩頓島天閣露瑪度假村Tangalooma Island Resort

昆士蘭好去處｜8. QAGOMA及兒童藝術中心

昆士蘭美術館 (Queensland Art Gallery) 和現代藝術畫廊 (Gallery of Modern Art) 兩家畫廊各有特色，但共同的目標是分享非凡的藝術。昆士蘭美術館成立於 1895 年，並於 1982 年遷至現址南岸。2006 年現代藝術畫廊併入該畫廊，成為現時為人熟悉的QAGOMAGOMA。畫廊現時收藏來自澳洲、亞洲和太平洋地區的全球重要當代藝術收藏品。

QAGOMA 還設有兒童藝術中心，為兒童和家庭展示互動藝術作品，還有一家放映世界各地電影的電影院。除了部分展覽門票及導賞團外，GOMA與兒童藝術中心也是免費入場的。

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QAGOMA及兒童藝術中心 QAGOMA及兒童藝術中心

昆士蘭好去處｜9. QAGOMA Farm-to-Table

享受GOMA推出的快閃餐飲體驗，為訪客呈現從農場到餐桌的本地採購昆士蘭食材。QAGOMA行政主廚Aaron Holt設計了一套菜單，展現了來自本地供應商的最佳產品，並搭配了一系列昆士蘭和澳洲葡萄酒。

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QAGOMA Farm-to-Table QAGOMA Farm-to-Table

昆士蘭好去處｜10. Jurassic World by Brickman®

Ryan 'Brickman' McNaught重新想像了來自環球影業《侏羅紀世界》展出包括大型恐龍、道具、場景和活動，全部由超過600萬塊樂高®磚塊製成，團隊投入了超過兩年時間和10,000個小時建造。當您踏上穿越伊斯拉努布拉島的驚險旅程時，重溫來自《侏羅紀世界》系列深受喜愛的故事和角色的魔力。展期由即日起至 2024 7 14 日，熱愛恐龍和樂高的朋友更不能錯過！

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Jurassic World by Brickman® Jurassic World by Brickman®

昆士蘭好去處｜11. 南岸公園South Bank Parklands

必到景點之一的 South Bank Parklands (南岸公園)，曾在 1988 年舉辦萬國博覽會，是布里斯本最具代表性的旅遊景點。南岸公園內建有人工沙灘浴場、蝴蝶館、露天音樂台，另亦設有生態館，遊客可欣賞澳洲特有的野生動物如樹熊和袋鼠等。最適合一家大小來打卡散步。

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圖片來源: 澳洲旅遊局、昆士蘭旅遊及活動推廣局

南岸公園South Bank Parklands 南岸公園South Bank Parklands 南岸公園South Bank Parklands
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