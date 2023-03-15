澳洲旅遊｜開箱墨爾本CBD兩間全新酒店 離車站1分鐘距離/人均HKD2.5食早餐Buffet

去旅行除了飲飲食食之外，酒店也是非常重要的一環。今次為大家介紹兩間墨爾本新酒店，全部鄰近CBD，位置方便之餘，更是最近兩年新開幕。準備去墨爾本自由行的你，在訂酒店前不妨參考一下！ 圖文：Kristy 鳴謝：澳洲維多利亞州旅遊局

墨爾本新酒店｜ voco Melbourne 第一間酒店就是voco Melbourne，是知名酒店品牌ING集團旗下其中一間酒店。於2022年開幕，地點非常方便。距離Central Station只有一分鐘步程，鄰近維多利亞圖書館、皇家拱廊等知名景點，可說是墨爾本市區的中心位置。 酒店以暗藍色為主，整體給人一種好像回家的放鬆感覺。Lobby亦非常有設計感，大致分為2大區域：最外圍的區域為辦理入住及退房手續，再走進去就是會議室、健身室。由於房間內沒有提供樽裝水，大家可以到大堂內的雪櫃自行領取。它們提供大瓶的普通礦泉水及有汽礦泉水，大家可利用櫃台上的「偽啤酒機」自行添加。

今次入住最基本的雙人套房，一入到房就見到King Size的床，床邊的窗戶設計成落地玻璃，空間感十足之餘，更可以讓一眾旅客安在酒店房，都可以俯瞰墨爾本市區景色。床頭設有USB及插頭位，旁邊亦有衣櫃，而玄關亦設有咖啡機及熱水壺，有齊咖啡膠囊、茶包等等，一起床就可以嘆杯靚啡，絕對是一眾愛啡人士的福音。 洗手間部分與其他酒店差不多，淋浴空間乾濕分離。雖然有提供風筒、洗頭水、沐浴露及護髮素等，但沒有提供牙膏、牙刷及拖鞋，需要向Reception領取。

酒店只有Blacksmith一間餐廳，提供早午晚餐。分為室外及室內空間，餐廳整個環境都被透明玻璃包圍，抬頭就可以欣賞到景色，非常寫意。早餐是自助餐形式，酒店住客只需澳幣$1，即大概港幣$5即可享2人早餐。提供有多款麵包、穀物、水果及沙律等。熟食方面亦有炒蛋、薯格、香腸等典型西式早餐，更可以現場點太陽蛋、奄列等。此外，它們亦提供多款芝士、火腿、煙三文魚。 voco Melbourne 地址：18 Timothy Ln, Melbourne VIC 3000, Australia 官方網站：https://www.ihg.com/voco/hotels/gb/en/melbourne/melct/hoteldetail

墨爾本新酒店｜ Next Hotel Melbourne 另一間新酒店同樣在墨爾本CBD，位於Little Collins Street，屬墨爾本黃金地段，附近有多間名店如Cartier、BVLGARI、LV等。不需5分鐘就可以到達知名早餐店—Lune Crossiant，地點位置上可說是完美。酒店於2021年3月開幕，定位是4.5星級，大堂比VOCO更華麗。大家在check-in時，酒店職員更會讓你自選房卡顏色。

酒店房間空間非常大，雖然沒有落地玻璃，但大家仍可以在房間裡看到墨爾本市內景色。除了有King Size床、衣櫃、辦公桌外，電視旁邊亦有置物空間，可放行李及隨身物品。另外辦公桌上更有BOSE音響，門口旁邊亦有雨傘供不時之需，貼心程度實在加分。