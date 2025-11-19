熱門搜尋:
生活
2025-11-19 12:45:00

澳洲消防員月曆猛男來港 見面會近距離接觸合照/慈善步行活動（有片）

澳洲消防員每年都會推出猛男月曆，成為不少人的年尾送禮之選。今年Almo Nature HK聯同《澳洲消防員月曆》(Australian Firefighters Calendar, 簡稱AFF)，推出「Heroes for Paws」慈善行動籌款，受惠機構包括愛護動物協會(SPCA)動物拯救基金、香港導盲犬協會(HKGDA)、香港救狗之家(HKDR) 香港拯救貓狗協會(HKSCDA)Catherines Puppies等，幫助城中弱勢的毛孩和動物。5AFF消防員更首度一同訪港，與大家見面，各位女生們不要錯過機會了！

Heroes for Paws」活動將以連串溫馨的機構探訪揭開序幕，消防員們將親身走訪愛護動物協會青衣中心、救狗之家大埔領養中心、小腳板中心及Catherines Puppies西貢庇護中心等，與獲救動物及背後默默付出的護理團隊見面交流。

公眾亦可透過一系列限定「Meet & Photo」活動，與一眾消防員見面，於香港多家知名超市及零售店近距離接觸他們，更有機會在市內各處「捕捉」他們品嚐香港馳名的美食。

見面會時間表

旅程的最後一天，消防員將支持香港導盲犬協會「Peak to Fong」慈善步行活動，在參與者完成由山頂開始徒步後，於蘭桂坊熱烈迎接他們；其後更會參觀Whiskers N Paws鴨脷洲旗艦店，為「Heroes for Paws」慈善行動畫上圓滿句號。

現購買一本Almo Nature HK獨家贊助香港版《澳洲消防員月曆2026(售價$188)，即可獲得一次指定香港見面會的入場資格。每個月曆的銷售收益，均會撥捐予愛護動物協會(SPCA) 動物拯救基金、香港導盲犬協會(HKGDA)、香港救狗之家(HKDR)、香港拯救貓狗協會(HKSCDA)Catherines Puppies，在節日一同拯救被遺棄與無家可歸動物的生命。

