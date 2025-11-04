澳洲消防員月曆猛男來港 見面會近距離接觸合照/慈善步行活動

澳洲消防員每年都會推出猛男月曆，成為不少人的年尾送禮之選。今年Almo Nature HK聯同《澳洲消防員月曆》(Australian Firefighters Calendar, 簡稱AFF)，推出「Heroes for Paws」慈善行動籌款，受惠機構包括愛護動物協會(SPCA)動物拯救基金、香港導盲犬協會(HKGDA)、香港救狗之家(HKDR)、 香港拯救貓狗協會(HKSCDA)、Catherine’s Puppies等，幫助城中弱勢的毛孩和動物。5位AFF消防員更首度一同訪港，與大家見面，各位女生們不要錯過機會了！

「Heroes for Paws」活動將以連串溫馨的機構探訪揭開序幕，消防員們將親身走訪愛護動物協會青衣中心、救狗之家大埔領養中心、小腳板中心及Catherine’s Puppies西貢庇護中心等，與獲救動物及背後默默付出的護理團隊見面交流。

公眾亦可透過一系列限定「Meet & Photo」活動，與一眾消防員見面，於香港多家知名超市及零售店近距離接觸他們，更有機會在市內各處「捕捉」他們品嚐香港馳名的美食。