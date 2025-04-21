澳洲燕麥品牌UNCLE TOBYS登陸香港！即食燕麥片低至＄4.6/包 必試香甜絲滑雲呢拿味

不少繁忙的都市人都愛選擇營養豐富又便利的即食燕麥片作早餐，最近來自澳洲的UNCLE TOBYS終於正式登陸香港！品牌嚴選澳洲優質Mitika燕麥製作，只要加入滾水或熱牛奶攪拌90秒即可享用，凍食可制作成隔夜燕麥，更有原味和雲呢拿味2款口味，滿足不同人的飲食喜好。

燕麥品牌UNCLE TOBYS正式登陸香港 澳洲No.1銷售額燕麥品牌創立於1893年，100%澳洲製造，嚴選天然優質原料，營養價值豐富！品牌的即食燕麥片採用獨立小包裝設計，無需烹煮，僅需加入滾水或熱牛奶攪拌90秒即可食用；亦可製作隔夜燕麥，冷藏後風味更佳。

即食燕麥片系列共推出兩款口味，包括原味及雲呢拿味， 原味 含100%全穀燕麥，每100克含12克蛋白質與高膳食纖維，有助維持肌肉質量及有助腸道健康，並含有β-葡聚糖（每100克含3.6克），有助降低膽固醇。 而雲呢拿味則融合雲呢拿味香氣，每100 克含10.7 克蛋白質，有助維持肌肉質量，口感絲滑，為健康早餐增添甜蜜風味。

UNCLE TOBYS® 即食燕麥片

零售價：$45.9 /盒 (每盒10包)

售賣地點：百佳, 惠康及 Aeon等指定店舖有售

售賣線上平台： HKTVmall, Pandamart及雀巢香港eShop