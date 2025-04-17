澳洲雷霆猛男SHOW回歸澳門 首設VIP香檳席/Meet & Greet環節互動及合照

來自賭城拉斯維加斯的國際級猛男舞蹈派對《澳洲雷霆猛男SHOW》，將於6月27日至29日回歸澳門，本次巡演首次進駐「澳門銀河」最新的沉浸式黑盒子表演場地—G Box，場地主打「零距離體驗，零死角互動」。今次「猛男SHOW」連續3日舉行共6場演出，史無前例地僅設400多個座位，配合獨特的黑盒子設計，無論從哪個角度都能拉近觀眾與表演者之間的距離。門票即日起正式開售，票價由$300起，更破天荒推出附設香檳及尊席的VIP門票( $700)。

特設觀眾席後方小舞台 《澳洲雷霆猛男SHOW》曾於俄羅斯、英國、加拿大、新加坡、韓國及台灣等25個城市演出，目前全球巡演已排到2026年。演出團隊由經過嚴格挑選及高規訓練的澳洲舞者組成，呈獻長達 75 分鐘的精彩舞蹈派對，結合現代舞、爵士舞、街舞風格，配合聲光特效、緊湊的舞蹈張力與強勁音樂節拍，以健碩肌肉展示澎湃舞蹈，與觀眾們近距離演出，熱情火辣而不落俗套。場地設計亦為觀眾加插小驚喜，除主舞台外更特設觀眾席後方小舞台，全面提升親密觀賞角度，令每位女士都能盡情投入Girl’s Night。

澳門銀河 G Box 首度登場 400 人限定 VIP 場地 被譽為是「每位女性一生中必享受」的《澳洲雷霆猛男SHOW》，首次進駐「澳門銀河」最新的沉浸式黑盒子表演場地，亦是「澳門銀河」G Box首次駐場舉辦猛男秀主題派對，特設約400多個觀眾席，突破以往舞台距離感，讓觀眾以超近距離欣賞猛男們熱情演出。演出期間，舞者將走入觀眾席與女士互動，打造充滿驚喜與互動感的沉浸式體驗，每場更特設Meet & Greet 環節，觀眾有機會與猛男們近距離互動或合照。

澳門首設 VIP 香檳尊席 3 日限定 6 場 《澳洲雷霆猛男SHOW》票價分為 $700（VIP香檳尊席）、$470及$300。VIP區更首次於澳門場配設香檳及專屬桌位座席的升級體驗，讓觀眾可以在更舒適的環境下感受這場視覺與節奏交織的盛會。

《澳洲雷霆猛男 SHOW 》 2025 亞洲巡演澳門站 日期：2025 年 6 月 27 日至 29 日 （星期五至星期日） 時間： 6 月 27 日（星期五）晚上 8 時 6 月 28 日（星期六）下午 3 時、 6 時及晚上 9 時 6 月 29 日（星期日）下午 3 時及 6 時 地點：「澳門銀河」- G Box 「澳門銀河」明珠大堂，1樓 票價： 【VIP香檳尊席】MOP/HKD $700（包指定香檳一杯及桌位） 【一般門票】MOP/HKD $470 及 MOP/HKD $300 購票網站： 銀河票務 ｜大麥 ｜廣星售票網 ｜攜程 ｜K11 購票須知：只准 18 歲或以上人士觀看