澳洲Mayura和牛 每日餵飼牛奶朱古力 香港麗晶酒店歎3晚限定菜單

高端食材品牌Waves Pacific長久以來和多間奢華酒店及米芝蓮星級餐廳密切合作，品牌近日引入澳洲Mayura和牛，這款和牛又被稱為「朱古力和牛」，飼養過程會加入朱古力、軟糖及其他零食，構成獨有的肉感和風味。而Waves Pacific 將聯同Mayura Station 及香港麗晶酒店 The Steak House 推出聯乘菜單，於11月6至8日期間限定供應。

Mayura Station為澳洲歷史最悠久且廣獲讚譽的牧場之一，多年來對養育和牛的方式非常講究。牧場位於南澳石灰岩海岸，這片土地以得天獨厚的農業環境聞名，坐擁綿延起伏的紅土丘陵與豐饒的泥炭谷地，能將日本和牛傳統與澳洲純淨環境完美結合。而今次的「朱古力和牛」由Mayura Station 董事總經理 Scott De Bruin 親自為自家牛群精心設計餐單，牧場在穀飼牛生命的最後時光，每日餵飼 1 至 2 公斤的吉百利牛奶巧克力、軟糖及其他零食。這嶄新的飼育方式不僅除卻一般和牛的油膩口感，更提升牛隻的整體幸福感，促進肌內脂肪，形成細密的大理石油花，滲入絲絲細緻甜香與淡雅堅果餘韻。

The Steak House 呈獻三日限定饗宴

如果有興趣一試這種和牛的獨特風味，香港麗晶酒店的The Steak House 將於11月推出限定聯乘套餐（每位港幣$2,088，供至少兩位或以上賓客享用），多款菜式中當然必試21日熟成 Mayura 和牛T骨牛扒，肉質如牛油般柔嫩，亦充滿堅果的馥郁，是風味與口感的巔峰結合。這次聯乘菜單活動只限定3晚，各位食肉獸不妨考慮下！

香港麗晶酒店 The Steak House Mayura 澳洲和牛限定菜單

供應日期：2025年11月6至8日期間限定供應

價格：每位港幣$2,088，另收 10%服務費

葡萄酒配對（自選）：每位港幣$688，另收 10%服務費此專屬菜單為共享設計，敬請預訂兩位或以上賓客。

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號香港麗晶酒店地下