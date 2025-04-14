澳洲Shepard長青牛油果當造 果肉不變黑 推介4式食法

Australian Avocados與nood food聯乘合作推出一系列牛油果餐單。

澳洲昆士蘭Shepard牛油果由2月至4月當造，最大的特點是果皮保持青綠色，切開後不會氧化變黑，帶有堅果香味，質感像奶油的絲滑，適合做沙律、配多士或三文治。

昆士蘭Shepard堅果香味濃 澳洲盛產牛油果，大部分產自昆士蘭，其次西澳及新南威爾斯州一帶。澳洲牛油果最普遍常見的品種是Hass，差不多全年當造，呈橢圓形，果皮有鵝卵石般的質感，果肉口感如奶油般滑，成熟時會變成全褐色。而Shepard牛油果只有在昆士蘭生產，形狀較修長，果皮平滑有光澤，成熟時表皮仍保持綠色，切開後果肉不易氧化變色。堅果香味濃，口感軟綿。購買時需要透過觸覺判斷成熟，只要輕輕按壓牛油果的根莖部，如能凹進去表示已成熟。如想催熟，果商建議可將牛油果與香蕉放在一起，有利催熟。

新推 牛油果他他 大家除了在百佳、惠康超市可以購買Shepard牛油果之外，主打營養健康輕食的餐廳nood food也供應多款牛油果食品。Australian Avocados與nood food聯乘合作推出一系列牛油果餐單，四式食法有新作牛油果他他、牛油果酸種多士、牛油果雞蛋貝果、牛油果草莓乳酪。牛油果他他將牛油果與青瓜切粒，撈蛋黃醬及洋葱碎，特別清爽香口。絕素貝果夾雜南瓜籽及白芝麻，充滿嚼勁咬口感，與多士的餡料一樣夾著切片牛油果及烚雞蛋，灑上黑椒及粉紅喜瑪拉雅岩鹽簡單調味，口感已很豐富。希臘乳酪底層放了清新的牛油果蓉，面層加上Granola及切片士多啤梨，有營養而微酸甜creamy。

據研究顯示，牛油果有以下好處： 改善脂質水平，有助心血管健康

增加腸道微生物的多樣性和豐富性

協助體重管理

維持老年人的認知功能

改善膚質

富含葉酸，對孕期組織發展非常重要

營養豐富且質地柔軟，非常適合作為嬰兒和體弱老人首選食品

在低碳水化合物、高脂肪、低升糖指數飲食中，是有助於血糖管理的單元不飽和脂肪良好來源

nood food 地址：灣仔永豐街3-19號星街小區

電話：22985310

營業時間：星期一至五7am-10pm 星期六、日及公眾假期9am-7:30pm

網址：

https://www.australianavocados.com.au/about-avocados/

