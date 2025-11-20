澳門上葡京威士忌盛會 Whisky Live & Fine Spirits Macau 2025 500款威士忌品試/首設亞洲酒吧秀/香港丹丘蒸餾所雪之窗首亮相

年度國際威士忌盛會Whisky Live & Fine Spirits Macau 2025將於今年11月28日至29日在澳門上葡京綜合度假村隆重舉行。本次活動由《威士忌雜誌》攜手澳娛綜合度假股份有限公司共同主辦，今年規模全面升級，為威士忌愛好者與烈酒鑑賞家帶來一場世界級的品味盛宴。此外，現場還將舉辦多場大師班，由來自日本、英國、蘇格蘭及法國的專家分享威士忌釀造技術與品鑑知識，深入探索威士忌的多元魅力，為威士忌愛好者打造沉浸式體驗。

活動匯聚超過80個國際品牌及500款威士忌與烈酒，呈現多元化的酒類選擇。其中包括Elixir Distillers推出的完整Macbeth Act I系列，融合Quentin Blake插畫的九款單一麥芽威士忌，以及日本Nikka的經典之作「From the Barrel」，以高酒精濃度與二次熟成工藝為特色。此酒體結合單一麥芽與穀物威士忌，經過三個月的Extra Marriage熟成，展現柔順平衡的特質。香港丹丘蒸餾所首次亮相北海道出品的「雪之窗 Yuki no Mado」，以14種植物與雪融水釀製，展現冬日靜謐之美。Douglas Laing & Co.則帶來蘇格蘭Strathearn酒廠以稀有Maris Otter麥芽釀製的濃郁滑順單一麥芽威士忌。

首度推出「亞洲酒吧秀」/ 香港傳奇包以正爵士樂表演

活動亮點之一為首度推出的「亞洲酒吧秀」，邀請亞洲12間頂尖酒吧參與，包括澳門味賞酒吧(Mesa Bar)，由「世界雞尾酒大賽 2024」冠軍馬銘康主理，呈現創新且具藝術性的雞尾酒作品。香港Alibi酒吧則由榮獲 Hennessy My Way Hong Kong & Macau 2025冠軍的Jennifer Ho主理，兩位大師級調酒師將攜手其他亞洲頂尖調酒師，共同展現亞洲酒吧文化的精髓。此外，活動將推出年度限定酒款，由津貫蒸餾所釀製的單一麥芽威士忌，經六年熟成於奶油雪莉桶，僅限量500支發售，為收藏家與品飲愛好者提供珍稀選擇。現場音樂演出亦是活動一大亮點，11月28日將由香港爵士傳奇包以正及其四重奏帶來優雅的爵士樂表演；11月29日則邀請香港人氣DJ組合「節拍星期五」以創新remix呈現經典廣東歌曲，打造創新且充滿驚喜的演出。大會亦特設貴賓區，結合現場音樂與精選美饌，並推出上葡京餐廳的威士忌主題推廣活動，提供多樣化的味覺享受。

Whisky Live & Fine Spirits Macau 2025

澳門上葡京綜合度假村上葡京禮堂

2025年11月28至29日

下午1點至晚上10點

https://www.whiskylivehkmacau.com/ticketing

大師班詳情

【1】Single Malts of Scotland – 蘇格蘭隱藏寶藏的品味之旅 11月28日（五）｜4:15 p.m. – 4:45 p.m.

由 Elixir Distillers 國際業務經理 Sarah Parr 主持，深入探索旗下 Single Malts of Scotland（SMOS） 系列，帶來六款非凡酒款，包括來自 Bunnahabhain 酒廠的 45年 Director’s Special、以及 Linkwood、Blair Athol、Glenkinchie、Jura、Imperial 等珍稀佳釀。體驗從雪莉桶到陳年調和的極致深度，是收藏家與老饕不容錯過的場次。

【2】The Dark Side of Whisky – 威士忌的黑暗一面 11月28日（五）｜5:00 p.m. – 5:30 p.m.

由 La Maison du Whisky 出口區域經理 Arthur LE VAILLANT 主講，呈獻品牌旗下 Artist 系列 的藝術與酒桶魅力。主題「威士忌的黑暗一面」將展示多款由雪莉桶與葡萄酒桶熟成的深色酒液，包括 Macallan、Benromach、Dalmore、Bowmore、Compass Box 等代表作。風味濃郁、視覺出眾，完美詮釋威士忌的感官層次。

【3】Tankyu Distillery – 從香港出發，探索北海道新篇章 11月29日（六）｜3:30 p.m. – 4:00 p.m.

由 丹丘蒸餾所（Tankyu Distillery）創辦人 Kit Cheung 主持，講述品牌跨越港日的釀酒旅程。Kit 同時亦是 Perfume Trees Gin 的創作靈魂人物，他將分享如何把香港的詩意氣息延伸至北海道的雪景靈感。現場更可品嚐 Perfume Trees Gin、Pale Ink、Yuki no Mado 等代表作，每一瓶皆蘊含記憶與情感，讓人感受香港創意與日本匠心的交融。

【4】Exploring Scotch’s Regional Flavour and Smallest Distillery – 蘇格蘭風味之旅 11月29日（六）｜5:00 p.m. – 5:30 p.m.

由 Douglas Laing & Co. 亞太區品牌大使 John Hung Y.C. 主持，帶領大家穿越蘇格蘭的五大產區，細味 Remarkable Regional Malts 系列 的風格個性。並特別介紹蘇格蘭最小型蒸餾所 Strathearn Distillery 的限量酒款，從 Big Peat 到 Scallywag Noir，每一杯都充滿故事與玩味。