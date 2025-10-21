澳門上葡京威士忌盛會 Whisky Live & Fine Spirits Macau 2025 500款威士忌品試/首設亞洲酒吧秀

首度推出「亞洲酒吧秀」/ 香港傳奇包以正爵士樂表演

活動亮點之一為首度推出的「亞洲酒吧秀」，邀請亞洲12間頂尖酒吧參與，包括澳門味賞酒吧(Mesa Bar)，由「世界雞尾酒大賽 2024」冠軍馬銘康主理，呈現創新且具藝術性的雞尾酒作品。香港Alibi酒吧則由榮獲 Hennessy My Way Hong Kong & Macau 2025冠軍的Jennifer Ho主理，兩位大師級調酒師將攜手其他亞洲頂尖調酒師，共同展現亞洲酒吧文化的精髓。此外，活動將推出年度限定酒款，由津貫蒸餾所釀製的單一麥芽威士忌，經六年熟成於奶油雪莉桶，僅限量500支發售，為收藏家與品飲愛好者提供珍稀選擇。現場音樂演出亦是活動一大亮點，11月28日將由香港爵士傳奇包以正及其四重奏帶來優雅的爵士樂表演；11月29日則邀請香港人氣DJ組合「節拍星期五」以創新remix呈現經典廣東歌曲，打造創新且充滿驚喜的演出。大會亦特設貴賓區，結合現場音樂與精選美饌，並推出上葡京餐廳的威士忌主題推廣活動，提供多樣化的味覺享受。此外，現場還將舉辦多場大師班，由來自日本、英國、蘇格蘭及法國的專家分享威士忌釀造技術與品鑑知識，深入探索威士忌的多元魅力，為威士忌愛好者打造沉浸式體驗。