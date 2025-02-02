澳門保利美高梅博物館首展 展出228件中外文物 免費入場睇圓明園生肖銅像

英法聯軍於1860年入侵中國，搶奪不少文物，當中包括圓明園12獸首。現在可到澳門保利美高梅博物館欣賞12獸首之中的4首。澳門保利美高梅博物館近期舉辦「藍色飄帶——探索神秘海域邂逅絲路遺珍」，與近20間博物館及藝術機構合作，展出228件珍貴文物。展覽免費入場，但須網上預約入場。

佔地2000平方呎

澳門保利美高梅博物館上年開幕，佔地2000平方米。前廳設巨型穹頂藝術裝置，象徵日月同輝。館內擺放4折LED屏CAVE裸眼3D技術，讓觀眾身臨其境，彷彿重回文物年代。地面使用來自世界各地的石材，如阿富汗的白冰玉、法國的紅絲綢大理石和巴西亞馬遜綠石材等，代表不同文化及文明在此交聚。

矚目展品：圓明園十二生肖銅像

首展「藍色飄帶——探索神秘海域邂逅絲路遺珍」設4大展區：「季風」、「文脈」、「交織」、「聯結」，展出共184組中外珍貴文物。展品當中最為矚目必屬曾被英法聯軍擄走的圓明園4首銅像：猴首、牛首、虎首及豬首，要留意的4首銅像只會展出至2月12日，想欣賞銅像的人士要抓緊時間了。另外博物館亦有展出唐銅鎏金香盒，由兩個半球體結合而成的球形香爐，香盒與近代用於航海航空的陀螺儀原理相同，體現了古代中國發達的科技與工藝水準。