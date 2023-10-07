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生活
2023-10-07 14:00:00

澳門好去處｜軒尼詩V.S.O.P期間限定店 抽角色牌有機會獲限量鷄尾酒

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澳門好去處｜軒尼詩V.S.O.P期間限定店 抽角色牌有機會獲限量鷄尾酒

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干邑品牌軒尼詩將由即日起至1019日，在澳門銀河開設軒尼詩V.S.O.P奇幻空間體驗店，靈感源自由奧斯卡得獎導演Paolo Sorrentino執導的品牌原創廣告短片《走進奇幻世界》，讓賓客感受狂歡時刻。

限定店前台設有巨型的軒尼詩V.S.O.P裝飾酒瓶及全新包裝的軒尼詩V.S.O.P，邀請賓客近距離一覽這支暢銷全球的干邑酒瓶。在發掘品牌精髓及歷史的同時，賓客亦可於現場掃描二維碼，隨機抽取短片角色牌，並有機會獲得軒尼詩V.S.O.P限量鷄尾酒一瓶。此外，在現場購買一支軒尼詩V.S.O.P，即可獲贈Enter the Show主題攪拌棒套裝一份，數量有限，送完即止。

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全新環保設計包裝

陳設於快閃店内的全新酒瓶採用環保設計，瓶身以產自干邑和法國北部的玻璃製成，以當代手法重新詮釋軒尼詩標誌徽章「拿着斧頭的手臂」（THE BRAS ARMÉE）。軒尼詩 V.S.O.P的包裝進行了多方面的改良，包括採用木瓶塞，以及使用獲FSC認證森林的免塗層紙，而盒上的免塗層標籤則以回收物料製成。以上變革成效顯著，除了成功減少使用51噸塑膠外，亦在軒尼詩V.S.O.P的製作過程中減少約4%的碳足跡。

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軒尼詩V.S.O.P Showtime 澳門體驗快閃店

日期： 即日至1019

時間： 上午11 晚上9

地點： 「澳門銀河」時尚大道東

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