澳門好去處2023｜免費入埸！《超元•萬象：蕭勤的藝術》8大展區搶先睇 VR沉浸式體驗/數位雕塑裝置

澳門又有新展覽！澳門大型國際文化藝術盛會「藝文薈澳：澳門國際藝術雙年展2023」近日正式開幕，澳門美高梅同步呈獻重量級《超元•萬象：蕭勤的藝術》藝術展， 將已故既華人抽象藝術大師蕭勤的作品用創新科技重新演繹，展覽分成8大展區，包括非一般的VR沉浸式體驗、數位雕塑裝置、全景式宇宙景觀藝術影片等等，展期由即日起至9月24日，需提前預約登記，不設入場費，接下來去澳門旅遊記得咪錯過！

《超元•萬象：蕭勤的藝術》藝術展先以展區「生命之圓」開場，策展人將直徑3.5米的LED光球與7顆星球組成「蕭勤的太空船艙」，並且呈現蕭勤在1961至1963年龐圖時期的代表作品，及其在歐洲所組織舉辦的「龐圖」藝術展覽。而「宇宙精神之旅」是蕭勤與香港著名科技水墨藝術家黃宏達的首度跨界合作，兩組數字裝置作品「天鏡」與「無限」，融匯藝術與創新科技，在「天鏡」沉浸式展示中，蕭勤的作品以數字化的形式投影成不同的「行星」，象徵著一個精神宇宙，呼應展覽主題。來到「炁之源」展區，觀眾可以親身參與藝術作品，通過互動式數字裝置探索蕭勤藝術中能量的形式和文化。

澳門2023新景點｜VR沉浸式體驗

蕭勤由60年代已經一直著迷於太空探索，美高梅劇院擁有全球最大室內超高清LED屏幕，向各位展現沉浸式的太空之旅。「太空旅行」展區將會播放兩部蕭勤的藝術影片，展示兩個不同時期的《宇宙能量》系列作品。還有結合VR技術的「莎芒妲的永久花園」展區，《莎芒妲的永久花園》是蕭勤為紀念不幸離世的女兒所創作的畫作，今次運用VR技術配合意大利歌劇樂章，創造一個全新的虛擬維度，讓觀眾沉浸在藝術家對生命的祝福和激情之中。最後「藝術作品展」以及「超越無限」更有有大量畫作，縱覽蕭勤六十餘年的藝術創作，藝術迷必睇！

《超元•萬象：蕭勤的藝術》

日期：7月29日至9月24日

時間: 中午12時至晚上9時

地點：美獅美高梅 ─ 美高梅劇院

入場：免費 (需提前登記)

網站：https://infinityart-id.mgm.mo/zh-Hant