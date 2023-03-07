澳門好去處2023｜全新喪屍CS鐳射對戰館門票優惠83折！人均$48起大玩喪屍主題場景＋鐳射激光裝備

澳門又有新好去處啦！全澳門唯一一間以真人鐳射對戰的場館，早前登陸澳門葡京人H853娛樂廠。場館以喪屍作為場景主題，以螢光塗鴉噴漆作佈置，每個玩家可配備鐳射激光裝備，同其他玩家一決高下，非常適合親子、情侶或朋友組團來玩。現於Klook預先購買門票，更享83折優惠，人均只需$48，認真抵玩！

澳門好去處｜人均只需$48起！2至10人組團對決 6歲或以上小朋友都啱玩！ 自從早年澳門葡京人綜合度假村開幕後，不少港人都愛到澳門玩返一晚，皆因度假村內設有不同娛樂設施，更有接駁巴士作為配套，無需擔心交通問題，包你可以玩足一日。適逢今年澳門對外開關，當然要有新搞作，最近登陸澳門葡京人的全新「喪屍CS鐳射對戰館」，就最適合鐘意刺激的朋來前來大玩特玩。