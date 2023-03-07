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2023-03-07 15:30:00

澳門好去處2023｜全新喪屍CS鐳射對戰館門票優惠83折！人均$48起大玩喪屍主題場景＋鐳射激光裝備

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澳門好去處2023｜全新喪屍CS鐳射對戰館門票優惠83折！人均$48起大玩喪屍主題場景＋鐳射激光裝備

澳門好去處2023｜全新喪屍CS鐳射對戰館門票優惠83折！人均$48起大玩喪屍主題場景＋鐳射激光裝備

澳門又有新好去處啦！全澳門唯一一間以真人鐳射對戰的場館，早前登陸澳門葡京人H853娛樂廠。場館以喪屍作為場景主題，以螢光塗鴉噴漆作佈置，每個玩家可配備鐳射激光裝備，同其他玩家一決高下，非常適合親子、情侶或朋友組團來玩。現於Klook預先購買門票，更享83折優惠，人均只需$48，認真抵玩！

澳門好去處｜人均只需$48起！2至10人組團對決 6歲或以上小朋友都啱玩！

自從早年澳門葡京人綜合度假村開幕後，不少港人都愛到澳門玩返一晚，皆因度假村內設有不同娛樂設施，更有接駁巴士作為配套，無需擔心交通問題，包你可以玩足一日。適逢今年澳門對外開關，當然要有新搞作，最近登陸澳門葡京人的全新「喪屍CS鐳射對戰館」，就最適合鐘意刺激的朋來前來大玩特玩。

玩家會以分隊形式穿著設備在場內進行鐳射槍對戰，最少2人或最多10人同時遊戲。 場館以喪屍作為場景主題，以螢光塗鴉噴漆作佈置。 「喪屍CS鐳射對戰館」是全澳門唯一一間以真人鐳射對戰的場館

場館以喪屍作為場景主題，以螢光塗鴉噴漆作佈置，玩家會以分隊形式穿著設備在場內進行鐳射槍對戰，最少2人或最多10人同時遊戲，每局約10至15分鐘，現場氣氛相當緊張刺激，6至10歲的小朋友都可以由家長或監護人陪同入場玩。有計劃去澳門玩一轉嘅朋友，不妨同家人朋友入場決鬥一番！

每局約10至15分鐘，6至10歲的小朋友都可以由家長或監護人陪同入場玩。 每個玩家可配備鐳射激光裝備，同其他玩家一決高下。

喪屍CS鐳射對戰館

地點：澳門葡京人H853娛樂廠2樓R93舖

營業日期：即日至5月7日

營業時間：星期一至日 下午1時半30至晚上7時半（逢星期二休息）

價錢：$48；原價：$58

預約網站：https://www.klook.com/zh-HK/activity/82955-wanxing-macau/?spm=Billboard.SearchSuggest_LIST&clickId=081e450969

原文刊登於 Yahoo 旅遊

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