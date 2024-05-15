澳門旅遊局「感受澳門嘉年華」$399起買澳門酒店套票及來回船票 仲有Jeffrey、kayan9896表演

適逢澳門回歸25周年，澳門特別行政區政府旅遊局舉辦的「感受澳門嘉年華」，將於5月17日至19日在將軍澳東港城一樓中庭舉辦。今年的「感受澳門嘉年華」活動集合澳門旅遊局、六大綜合度假休閒酒店、各大旅行社及橫琴粵澳深度合作區經濟發展局各種旅遊資訊及產品，現場更設有舞台表演、互動遊戲、打卡點讓市民互動。活動更請來人氣歌手魏浚笙Jeffrey、吳家忻kayan9896及澳門土生葡人歌手及《中年好聲音2》冠軍古淖文German出席，一展歌喉及跟觀眾玩互動小遊戲。

Jeffrey 、 kayan9896 、古淖文 German 啟動開幕禮 「感受澳門嘉年華」開幕典禮由澳門著名司儀陸翬(翬哥)，星級藝人包括人氣歌手魏浚笙Jeffrey、吳家忻kayan9896及澳門土生葡人歌手及《中年好聲音2》冠軍古淖文German親臨開幕典禮，向觀眾介紹澳門最新景點、食買玩旅遊攻略，屆時他們會一展歌喉及跟觀眾玩互動小遊戲，與大家一同感受澳門好玩好食的熱門景點。

澳門特色打卡及互動遊戲展區 會場設有多個澳門特色主題打卡位，讓旅客率先體驗澳門各種旅遊面向，當中包括漫步遊世遺、澳門玩樂新主意、創意城市美食之都、 社區旅遊及節日盛事。而為慶祝澳門特別行政區成立25周年而設的「挑戰25載」互動遊戲，成功按中25秒正即可獲得澳門通乙張。另外，澳門旅遊吉祥物「麥麥」更會於指定時段現身跟大家一同來感受澳門的旅遊趣味。

$399 起買澳門酒店套票及來回船票 澳門旅遊局更聯乘四間香港旅行社，包括中國旅行社、東瀛遊、永安旅遊及專業旅運提供多種特惠澳門旅遊產品，當中澳門酒店套票及來回船票以震撼價$399起銷售(3人同行價即有機會享$399震撼價)。另外，會場更推出不同限定優惠，包括於現場單次消費滿$800或以上即可換取價值澳門幣50元的澳門通乙張及憑BoC Pay消費滿$1,000即減$100。優惠及澳門通數量有限，欲免向隅，要火速行動！