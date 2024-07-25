暑假到來，相信不少家庭趁假日計劃周末親子遊！澳門各大餐廳紛紛推出美食優惠，吸引食客前來品嚐。此次美食優惠合集更有$185歎蟹粉撈飯、大閘蟹，仲有和風放題送波士頓龍蝦優惠，享受豐富海鮮盛宴。即睇內文了解詳請！
【46折｜打卡人氣網紅蟹料理餐廳】「蟹家小院」套餐｜澳門葡京人 蟹家大院
來自上海的高人氣網紅蟹料理餐廳，蟹家大院・澳門葡京人店傳承千年傳統文化，不僅品的是一蟹一味，更是亙古綿長的中華底蘊。特別為愛品嚐蟹的你推出「蟹家小院」套餐，包括「蟹四象・黑松露蟹粉撈飯」連「蟹醉了・秘制大閘蟹」及酸梅湯。
【46 折】「蟹家小院」套餐
KKday 優惠: HK$185/位（原價HK$398/位）
立即預約：請按此
用餐日期：2024 年7 月25 日至12 月30 日
用餐時間：12:00 – 22:30
地址：葡京人懷舊澳門區F01-F03 鋪
【83折｜4歲以下免費】午市點心放題｜澳門京都酒店
京都酒店內中式京都酒樓是一個多元化的餐飲場所，傳承傳統飲食文化，名廚精心主理各種港點美食，是喜愛點心的你最佳選擇。眾多點心款式2小時內任食，等您來品嚐京都鮮蝦餃、豉汁蒸排、珍珠糯米雞、蟲草花上湯鮮竹卷、XO 醬蘿蔔糕、鮮蝦春卷等。
【83 折】午市2 小時點心放題
KKday 優惠: 成人 HK$163/位，小童（4 - 11 歲）HK$83/位，4 歲以下免費
（原價 HK$196/位）
立即預約：請按此
用餐日期：2024 年7 月27 日至9 月30 日
用餐時間：12:00 – 14:00
地址：493 號 南灣大馬路澳門
【送鐵板燒波士頓龍蝦】 和風料理放題｜新濠影匯 「瀛菊」
嚴選最優質的產地直送食材，環球時令珍品，瀛菊展現精緻和食風格，演繹極致時令和味。星期六、日暢享和風滋味，午間無限暢嘗前菜、吞拿魚、三文魚等刺身、松葉蟹壽司、海鮮天婦羅、南加州頂級西冷及廣島蠔鐵板燒、各式爐端燒、招牌蒲燒鰻魚飯、拉麵及日式甜品，更可暢飲茶、汽水及果汁！
和風料理放題包括：
前菜 - 磯煮鮑魚、 蟹肉飛魚籽醬玉子豆腐、南瓜番薯卷
茶碗蒸 / 湯 - 海鮮茶碗蒸、鮭魚味噌湯、舞茸清湯
刺身拼盤 - 吞拿魚、三文魚、甜蝦
壽司拼盤 - 松葉蟹肉味噌壽司 、火併吞拿魚壽司、蔥花鰤魚茸壽司
炸物 - 大蝦天婦羅、唐揚炸雞、 紫芋甘栗薯餅
爐端燒 - 岩燒牛肉串、 芝麻胡椒雞翼、牛油蕃薯串
鐵板燒 - 安格斯西冷牛肉、魷魚拼廣島蠔、 澳洲豬柳
飯類/麵類 - 蔥花吞拿魚茸飯、豚骨湯叉燒拉麵、 蔬菜蕎麥湯麵
甜點 - 焙茶泡芙、水信玄餅小丸子、 日式雪糕 黑芝麻 / 抹茶 / 豆腐
飲品 - 可樂、雪碧、蘋果汁
清酒雞尾酒 - 香印清酒 、話梅清酒、熱情果清酒
*每位更特別奉送鐵板燒波士頓龍蝦1 份
【低至88 折】和風料理放題
KKday 優惠: 成人 HK$484/位 （原價HK$548/位）
成人+清酒雞尾酒 HK$660/位 （原價 HK$746/位）
小童（6 - 12 歲）HK$242/位 （原價HK$273/位）
（已包括10%服務費）
立即預約：請按此
用餐日期：2024 年7 月27 日至10 月13 日（逢星期六、日）
用餐時間：12:00 – 14:30
地址：澳門路氹連貫公路 一樓1091 號
【自選特色小菜｜送湯飯】 勵宫勵皇軒中餐廳
傳承中菜精髓的勵皇軒，，經典的高級中菜食府。餐廳坐擁霸氣外港海景，為客人提供盡善盡美的用餐體驗。廚師團隊精選各類當造新鮮食材，為您呈現各式惹味中菜與經典巧妙結合的手作點心。
煲選特色菜色：
傳統豚肉叉燒、澳門燒腩仔、極品豉油雞、瑙柱貴妃雞、蜜汁燒肉排、馬拉盏乾煸菜花、農家小炒肉、糖醋小肉排、經典梅菜扣肉、冰鎮咕噜肉、魚香茄子煲、欖菜肉碎四季豆、金銀蛋浸冬瓜條、滑蛋炒叉燒、X0 醬西芹百合炒吊片、豉油皇焗海蝦、京蔥爆竿柳、水煮牛肉、涼瓜菜脯煎蛋、蟲草花冬菇蒸雞
自選午/晚市小菜套餐｜送真苗螺頭燉老雞及頂级香苗飯
KKday 優惠: 2 – 3 位HK$360/組，3 位用平均HK$120/位（原價HK$405/組）
4 – 6 位HK$742/組， 6 位用平均HK$123.7/位（原價HK$845/組）
6 – 8 位HK$1,145/組，8 位用平均HK$143.1/位 （原價HK$1,285/組）
立即預約：請按此
用餐日期：2024 年7 月27 日至10 月13 日（逢星期六、日）
用餐時間：11:00 – 15:00，18:00 – 23:00
地址：澳門新口岸友誼大馬路及孫逸仙大馬路勵宮酒店2 樓
【水上樂園送自助午餐】星滙海鮮烤肉自助餐｜新濠影滙 星滙餐廳
星滙自助餐的星級廚師團隊積極搜羅至新鮮的海陸空食材，即席炮製各式星饌，色、香、味誘人，食指大動。星滙海鮮烤肉自助晚餐菜式豐富，包括席切原條黃鰭吞拿魚、安格斯西冷牛扒、紐西蘭羊架、澳洲豬肋骨、大蝦等等，大廚在開放式廚房為您即席炮製波士頓龍蝦、深海龍躉、大連鮮鮑魚，剁椒蒜香四溢；少不了時令生蠔、雪蟹腳、切肉、鑊氣小炒、印度烤肉咖哩、中式燒味、鐵板燒、刺身壽司等等，更有全新登場的兒童美食區、琳瑯甜點及朱古力噴泉，豐盛多元選擇，全方位照顧每一位客人的美食追求。
*每位成人可免費帶同一位未滿 6 歲小童享用自助餐
【62 折】水上樂園送星滙海鮮烤肉自助午餐（12:00 – 15:00）
KKday 優惠: 成人HK$650/位 （原價HK$1,044/位）
（已包括加一服務費）
【買三送一】星滙海鮮烤肉自助午餐（12:00 – 15:00）
KKday 優惠: HK$864/4 位，平均HK$216/位 （原價HK$1,576/4位）
（已包括加一服務費）
【買三送一】星滙海鮮烤肉自助晚餐（18:00 – 22:00）
KKday 優惠: HK$2,073/4 位，平均HK$518.3/位 （原價HK$2,764/4位）
（已包括加一服務費）
立即預約：請按此
用餐日期：2024 年6 月27 日至9 月30 日
地址：新濠影滙酒店明星滙二樓 星滙餐廳