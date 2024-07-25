暑假到來，相信不少家庭趁假日計劃周末親子遊！澳門各大餐廳紛紛推出美食優惠，吸引食客前來品嚐。此次美食優惠合集更有$185歎蟹粉撈飯、大閘蟹，仲有和風放題送波士頓龍蝦優惠，享受豐富海鮮盛宴。即睇內文了解詳請！

【46折｜打卡人氣網紅蟹料理餐廳】「蟹家小院」套餐｜澳門葡京人 蟹家大院 來自上海的高人氣網紅蟹料理餐廳，蟹家大院・澳門葡京人店傳承千年傳統文化，不僅品的是一蟹一味，更是亙古綿長的中華底蘊。特別為愛品嚐蟹的你推出「蟹家小院」套餐，包括「蟹四象・黑松露蟹粉撈飯」連「蟹醉了・秘制大閘蟹」及酸梅湯。 【46 折】「蟹家小院」套餐 KKday 優惠: HK$185/位（原價HK$398/位） 立即預約：請按此 用餐日期：2024 年7 月25 日至12 月30 日 用餐時間：12:00 – 22:30 地址：葡京人懷舊澳門區F01-F03 鋪

【83折｜4歲以下免費】午市點心放題｜澳門京都酒店 京都酒店內中式京都酒樓是一個多元化的餐飲場所，傳承傳統飲食文化，名廚精心主理各種港點美食，是喜愛點心的你最佳選擇。眾多點心款式2小時內任食，等您來品嚐京都鮮蝦餃、豉汁蒸排、珍珠糯米雞、蟲草花上湯鮮竹卷、XO 醬蘿蔔糕、鮮蝦春卷等。 【83 折】午市2 小時點心放題 KKday 優惠: 成人 HK$163/位，小童（4 - 11 歲）HK$83/位，4 歲以下免費 （原價 HK$196/位） 立即預約：請按此 用餐日期：2024 年7 月27 日至9 月30 日 用餐時間：12:00 – 14:00 地址：493 號 南灣大馬路澳門

【送鐵板燒波士頓龍蝦】 和風料理放題｜新濠影匯 「瀛菊」 嚴選最優質的產地直送食材，環球時令珍品，瀛菊展現精緻和食風格，演繹極致時令和味。星期六、日暢享和風滋味，午間無限暢嘗前菜、吞拿魚、三文魚等刺身、松葉蟹壽司、海鮮天婦羅、南加州頂級西冷及廣島蠔鐵板燒、各式爐端燒、招牌蒲燒鰻魚飯、拉麵及日式甜品，更可暢飲茶、汽水及果汁！ 和風料理放題包括： 前菜 - 磯煮鮑魚、 蟹肉飛魚籽醬玉子豆腐、南瓜番薯卷 茶碗蒸 / 湯 - 海鮮茶碗蒸、鮭魚味噌湯、舞茸清湯 刺身拼盤 - 吞拿魚、三文魚、甜蝦 壽司拼盤 - 松葉蟹肉味噌壽司 、火併吞拿魚壽司、蔥花鰤魚茸壽司 炸物 - 大蝦天婦羅、唐揚炸雞、 紫芋甘栗薯餅 爐端燒 - 岩燒牛肉串、 芝麻胡椒雞翼、牛油蕃薯串 鐵板燒 - 安格斯西冷牛肉、魷魚拼廣島蠔、 澳洲豬柳 飯類/麵類 - 蔥花吞拿魚茸飯、豚骨湯叉燒拉麵、 蔬菜蕎麥湯麵 甜點 - 焙茶泡芙、水信玄餅小丸子、 日式雪糕 黑芝麻 / 抹茶 / 豆腐 飲品 - 可樂、雪碧、蘋果汁 清酒雞尾酒 - 香印清酒 、話梅清酒、熱情果清酒 *每位更特別奉送鐵板燒波士頓龍蝦1 份 【低至88 折】和風料理放題 KKday 優惠: 成人 HK$484/位 （原價HK$548/位） 成人+清酒雞尾酒 HK$660/位 （原價 HK$746/位） 小童（6 - 12 歲）HK$242/位 （原價HK$273/位） （已包括10%服務費） 立即預約：請按此 用餐日期：2024 年7 月27 日至10 月13 日（逢星期六、日） 用餐時間：12:00 – 14:30 地址：澳門路氹連貫公路 一樓1091 號

【自選特色小菜｜送湯飯】 勵宫勵皇軒中餐廳 傳承中菜精髓的勵皇軒，，經典的高級中菜食府。餐廳坐擁霸氣外港海景，為客人提供盡善盡美的用餐體驗。廚師團隊精選各類當造新鮮食材，為您呈現各式惹味中菜與經典巧妙結合的手作點心。 煲選特色菜色： 傳統豚肉叉燒、澳門燒腩仔、極品豉油雞、瑙柱貴妃雞、蜜汁燒肉排、馬拉盏乾煸菜花、農家小炒肉、糖醋小肉排、經典梅菜扣肉、冰鎮咕噜肉、魚香茄子煲、欖菜肉碎四季豆、金銀蛋浸冬瓜條、滑蛋炒叉燒、X0 醬西芹百合炒吊片、豉油皇焗海蝦、京蔥爆竿柳、水煮牛肉、涼瓜菜脯煎蛋、蟲草花冬菇蒸雞 自選午/晚市小菜套餐｜送真苗螺頭燉老雞及頂级香苗飯 KKday 優惠: 2 – 3 位HK$360/組，3 位用平均HK$120/位（原價HK$405/組） 4 – 6 位HK$742/組， 6 位用平均HK$123.7/位（原價HK$845/組） 6 – 8 位HK$1,145/組，8 位用平均HK$143.1/位 （原價HK$1,285/組） 立即預約：請按此 用餐日期：2024 年7 月27 日至10 月13 日（逢星期六、日） 用餐時間：11:00 – 15:00，18:00 – 23:00 地址：澳門新口岸友誼大馬路及孫逸仙大馬路勵宮酒店2 樓