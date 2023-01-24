澳門旅遊｜巴黎人酒店開箱 入住超豪華香檳套房 必食倫敦人邱吉爾餐廳下午茶

來到澳門旅遊，不少人都會煩惱到底住甚麼酒店好？今次為大家以巴黎為主題的特色酒店，入住超豪華香檳套房。另有人氣必食愛麗絲主題下午茶，一路食一路有魔術表演睇！

入住巴黎人豪華香檳套房 白色大理石主題 澳門巴黎人酒店於2016年開業，一踏入大堂就可以看見充滿法式風情的建築，如雕刻樑柱、水晶燈等。天花板及牆上亦掛有名畫，猶如置身法國一般。今次記者入住的是香檳套房，約有300多間。房間以白色為主調，分為睡房同大廳兩個區域。足足有72平方米，空間感十足。牆上同樣掛上不少壁畫，充滿藝術氣氛。大廳位置設有大沙發、辦公桌、大電視，更有空氣淨化器及腿部按摩器，逛街逛到累都可以鬆一鬆。酒店提供拋棄式襪套，大家使用時不用擔心衛生問題。睡房可選雙人床或單人床房型，單人床的寬度及長度都媲美雙人床。附上4個不同不同尺寸、材質的枕頭，可根據個人喜好自由調整。一拉開床邊的窗簾，更可以直接看到巴黎鐵塔的全貌。酒店住客更可以免費去7樓觀景台，打卡必去！

廁所同樣以白色大理石為主題，除了有企缸及浴缸，連盥洗台都有兩個。有齊基本用品，如沐浴乳、洗髮乳、潤髮乳、牙刷牙膏、毛巾等。廁所亦獨立分開，採用日本智能馬桶，早上起床不怕出現爭廁所情況。洗手間旁邊就有衣帽間，巨型梳妝台方便化妝，亦提供浴袍、拖鞋、雨傘等。 澳門巴黎人酒店 豪華香檳套房 價錢：每晚MOP $1,878.40起 面積：72平方米（775平方英尺） 最多入住3位成人及1位兒童

人氣爆燈 倫敦人邱吉爾餐廳下午茶 除了巴黎人酒店外，位於倫敦人酒店的邱吉爾餐廳人氣爆燈。餐廳提供自助早餐、地中海式午餐及晚餐、經典英式下午茶等不同餐點。其中以「奇幻仙境下午茶」最為受歡迎，只限周末供應，因此至少都要等幾個月才能吃到。以Alice in the Wonderland為主題，一共有6款甜點，7款鹹點，可以選2款茶。記者選擇了仕女伯爵茶及荔枝玫瑰紅茶，三層架及茶杯都充滿英倫特色。 連Menu都有迷你版，更備有放大鏡供大家查閱，非常有心思。甜品造型特意設計成愛麗絲主題，例如紅心皇后、愛麗絲及火烈鳥等，打卡一流。記得喝愛麗絲的「神秘藥水」，實為柑橘綠茶，用來解膩最適合不過！