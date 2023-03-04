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2023-03-04 12:30:00

澳門旅遊｜港人限定氹仔吃喝玩樂優惠！抽獎贏十六浦索菲特酒店住宿、安東尼送葡式小食、咖啡買二送一

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澳門旅遊｜港人限定氹仔吃喝玩樂優惠！抽獎贏十六浦索菲特酒店住宿、安東尼送葡式小食、咖啡買二送一

澳門旅遊｜港人限定氹仔吃喝玩樂優惠！抽獎贏十六浦索菲特酒店住宿、安東尼送葡式小食、咖啡買二送一

為了吸引港人重遊澳門，氹仔城區有限公司於即日起推出「香港人『來澳門』 賞你吃喝玩樂新體驗」計劃，港人到澳門氹仔舊城區17間指定商戶消費滿指定金額，除可即時享受額外獎賞，更可登記參加抽獎，有機會抽到澳門十六浦索菲特酒店、澳門雅辰酒店等免費住宿，一齊睇睇計劃詳情！

澳門自由行｜消費享即時額外獎賞

氹仔城區有限公司由即日起至3月31日推出「香港人『來澳門』 賞你吃喝玩樂新體驗」計劃，港人只要出示效香港身份證明文件，到澳門氹仔舊城區17間指定商戶消費滿指定金額，可即時享受額外獎賞，優惠包括有葡國餐廳安東尼及葡薏園送指定小食或頭盤、誠昌飯店送每枱一瓶招牌辣椒醬或咖喱醬、Rooftop Macau指定咖啡買二送一等。

自從澳門開關後，不少港人都過大海旅遊！ 「香港人『來澳門』 賞你吃喝玩樂新體驗」計劃於即日起至3月31日舉行。

澳門自由行｜抽獎贏取免費住宿

此外，活動期間凡於指定商戶消費滿指定金額後，即可登記參加抽獎贏取免費住宿，包括澳門雅辰酒店、鷺環海天度假酒店、澳門十六浦索菲特酒店，以及勵庭海景酒店，抽獎日期為2023年4月3日 ，得獎名單將於翌日公布並有專人聯絡得獎者安排領獎。

「香港人『來澳門』 賞你吃喝玩樂新體驗」

推廣日期： 2023年2月20日至3月31日 

地點：澳門氹仔舊城區指定商戶

活動詳情：https://www.taipavillagemacau.com/tc/event/ola-hong-kong-macau-awaits-you/

原文刊登於 Yahoo 旅遊

凡惠顧Rooftop Macau指定咖啡即享買二送一。 到澳門氹仔舊城區17間指定商戶滿指定金額，可即時享受額外獎賞。
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