澳門旅遊｜港人限定氹仔吃喝玩樂優惠！抽獎贏十六浦索菲特酒店住宿、安東尼送葡式小食、咖啡買二送一

為了吸引港人重遊澳門，氹仔城區有限公司於即日起推出「香港人『來澳門』 賞你吃喝玩樂新體驗」計劃，港人到澳門氹仔舊城區17間指定商戶消費滿指定金額，除可即時享受額外獎賞，更可登記參加抽獎，有機會抽到澳門十六浦索菲特酒店、澳門雅辰酒店等免費住宿，一齊睇睇計劃詳情！

澳門自由行｜消費享即時額外獎賞 氹仔城區有限公司由即日起至3月31日推出「香港人『來澳門』 賞你吃喝玩樂新體驗」計劃，港人只要出示效香港身份證明文件，到澳門氹仔舊城區17間指定商戶消費滿指定金額，可即時享受額外獎賞，優惠包括有葡國餐廳安東尼及葡薏園送指定小食或頭盤、誠昌飯店送每枱一瓶招牌辣椒醬或咖喱醬、Rooftop Macau指定咖啡買二送一等。