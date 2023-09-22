澳門旅遊｜澳門倫敦人12月推哈利波特展覽 6大必影打卡位+獨家周邊商品【內附購票詳情】

哈利波特迷請注意！「哈利·波特™：展覽」將於2023年12月15日於澳門倫敦人®隆重開幕，設6個主題展區，有齊多個打卡位，包括霍格華茲城堡、禁忌森林、海格小屋等。門票由即日起發售，即睇詳情！

哈利·波特：展覽由12月15日起，登陸澳門倫敦人。採用一流的設計和技術，重現《哈利·波特》及《怪獸》系列書籍和電影中的重大時刻。每位訪客在進入展館時都將獲發一條腕帶，以打造專屬的個性化神奇旅程。當訪客探索每個展區時，他們的互動會被無線射頻辨識(RFID)腕帶全程記錄下來，並建立自己的巫師檔案，感受度身訂造的獨特體驗。

在展覽中，訪客除可練習魁地奇技能和釀製魔藥外，更可種植曼德拉草，為自己的霍格華茲™家族贏得積分等，同時亦可了解電影製作的幕後細節。展覽將帶領訪客回顧《哈利·波特》和《怪獸》系列電影中的重大時刻、故事人物、場景佈置及怪獸，感受整個魔法世界的神奇魅力，包括東尼獎獲獎百老匯舞台劇《哈利·波特：被詛咒的孩子》的服裝、道具及場景。

更可以在紀念品專門店購買官方授權的系列商品，以及在其他魔法世界體驗中沒有的獨家系列商品、獨特拍照體驗以及最受粉絲喜愛的奶油啤酒。