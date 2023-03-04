澳門旅遊｜澳門巴黎人全新打卡熱點 巨型鬱金香花海+花漾燈光秀+春日週末下午茶

澳門巴黎人呈獻巨型鬱金香藝術裝置，化身夢幻花園。由即日至5月31日，澳門金沙度假區旗下多間特色餐廳更推出一系列以花為主題的下午茶和特色佳餚，將會去澳門的你一定不能錯過！
澳門旅遊｜五米高鬱金香花海+花漾燈光秀
踏入澳門巴黎人大堂的圓形大廳的那一刻，宛如走進童話般的鬱金香花園。約五十朵高五米的巨型鬱金香矗立在海神噴泉周圍，每朵均為人手上色，每個角度皆可打卡，定格難忘春日瞬間。
巴黎人購物中心三樓則化身為奇幻花境，設有漂浮在空中的金色鬱金香矩陣—「穿越時空的鬱金香花園」貫穿20米的香榭麗舍大街，營造疑幻疑真的奇妙視覺效果。黃昏時分開始，鬱金香影像將投射於購物中心的廊道上，置身其中猶如步入花間幻境。此外，巴黎人購物中心三樓的凡登廣場的天幕亦會上演花漾燈光秀。天幕上，優雅的鬱金香緩緩幻變為金色，締造唯美柔情的景致。
澳門旅遊｜巴黎人法式餐廳推春日週末下午茶
即日起至5月31日，巴黎人法式餐廳、巴黎軒、御蓮宮、邱吉爾餐廳等多間餐廳推出春日限定餐點。
其中巴黎人法式餐廳將推出「春日週末下午茶」，以巴黎的春天為靈感，打造一系列的精緻鹹點及甜點定格好春光。美味鹹點包括迷你法式火腿麵包伴牛油及酸青瓜、紅菜頭蘋果春卷伴大蝦等，甜點則有覆盆子慕絲伴紫羅蘭藍莓啫喱、香濃朱古力慕絲伴熱情果忌廉等。套餐包含咖啡或茶，經典搭配令美味加倍。於3月4日至5月28日期間逢週六﹑週日及公眾假期供應，價格為澳門幣368元*，供兩位用。
而邱吉爾餐廳將推出「澳門花季下午茶」，令賓客細味以花朵為靈感的各式精選小食，慶祝春天的到來。精選鹹點包括迷你黑麥麵包伴甜菜醃三文魚忌廉芝士及珍珠洋蔥、火腿芝士配碗豆慕絲撻等。滋味的甜點包括焦糖泡芙、熱情果珍珠朱古力等。下午茶套餐亦包含咖啡或倫敦人特色茗茶，以及桌邊餐車服務，為賓客奉上各式英式鬆餅配自家製果醬及凝脂奶油。即日至5月31日逢週一至週四供應，價格為澳門幣358元*，供兩位用。
預訂電話：+853 8118 8822