澳門旅遊｜澳門巴黎人全新打卡熱點 巨型鬱金香花海+花漾燈光秀+春日週末下午茶

澳門巴黎人呈獻巨型鬱金香藝術裝置，化身夢幻花園。由即日至5月31日，澳門金沙度假區旗下多間特色餐廳更推出一系列以花為主題的下午茶和特色佳餚，將會去澳門的你一定不能錯過！

澳門旅遊｜五米高鬱金香花海 + 花漾燈光秀

踏入澳門巴黎人大堂的圓形大廳的那一刻，宛如走進童話般的鬱金香花園。約五十朵高五米的巨型鬱金香矗立在海神噴泉周圍，每朵均為人手上色，每個角度皆可打卡，定格難忘春日瞬間。

巴黎人購物中心三樓則化身為奇幻花境，設有漂浮在空中的金色鬱金香矩陣—「穿越時空的鬱金香花園」貫穿20米的香榭麗舍大街，營造疑幻疑真的奇妙視覺效果。黃昏時分開始，鬱金香影像將投射於購物中心的廊道上，置身其中猶如步入花間幻境。此外，巴黎人購物中心三樓的凡登廣場的天幕亦會上演花漾燈光秀。天幕上，優雅的鬱金香緩緩幻變為金色，締造唯美柔情的景致。