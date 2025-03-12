水舞間自推出以來，以其結合以開創性的表演特技、舞台特效及扣人心弦的故事情節，成為澳門娛樂目的亮點之一。是次回歸，由 Peparini Studios 佩帕里尼工作室藝術總監 Giuliano Peparini 朱利亞諾‧佩帕里尼先生親自操刀，並由 Our Legacy Creations 團隊進行製作。在 Giuliano Peparini 朱利亞諾‧佩帕里尼的帶領下，製作團隊延續原有的精彩內涵之餘，，注入更多創意與活力，貼合當下藝術語境的敘事形式以新面貌登場，融入豐富的場景內容和前沿的舞台特效技術，呈現引人入勝的視覺奇觀。這場演出將再次打破並重新定義「匯演」的極限，充滿無限想象力，帶來一場沉浸式的水上藝術饗宴。