備受矚目的澳門新濠天地標誌性演出《水舞間》即將迎來全新篇章！這場被譽為一生必看的水上匯演將於5月以全新姿態回歸，帶給觀眾前所未有的視覺盛宴與感官震撼，即睇詳請。
水舞間自推出以來，以其結合以開創性的表演特技、舞台特效及扣人心弦的故事情節，成為澳門娛樂目的亮點之一。是次回歸，由 Peparini Studios 佩帕里尼工作室藝術總監 Giuliano Peparini 朱利亞諾‧佩帕里尼先生親自操刀，並由 Our Legacy Creations 團隊進行製作。在 Giuliano Peparini 朱利亞諾‧佩帕里尼的帶領下，製作團隊延續原有的精彩內涵之餘，，注入更多創意與活力，貼合當下藝術語境的敘事形式以新面貌登場，融入豐富的場景內容和前沿的舞台特效技術，呈現引人入勝的視覺奇觀。這場演出將再次打破並重新定義「匯演」的極限，充滿無限想象力，帶來一場沉浸式的水上藝術饗宴。
新濠天地亞娛樂主席兼行政總裁何猷龍先生表示，《水舞間》會是史無前例的鉅作，將成為全球娛樂的典範，為觀眾呈獻多元娛樂體驗及精彩藝術文化節目。全新《水舞間》將於2025年5月9日正式新章揭幕，門票將於2025年3月10日正式開售。
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