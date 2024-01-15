澳門旅遊｜澳門老佛爺百貨1月底開幕！港澳地區首間 逾3萬呎＋過百國際品牌

如果你自問留意時尚潮流，一定有聽過「老佛爺百貨」這個來自法國巴黎的經典百貨公司品牌，從19世紀的一間小小的服飾店到如今的大型高級百貨商場，吸引不少全球時裝愛好者到場潮聖。而今次澳門老佛爺百貨面積達 35,000 平方呎，是港澳地區首間老佛爺百貨，為大眾提供多元購物體驗及活動。店內匯聚超過 100 個國際知名及設計師品牌：包括逾 10 個「首度登陸澳門」的輕奢品牌、開放式跨品牌區域 EDIT by Galeries Lafayette 等，更有時裝、美妝及生活香氛等眾多品類，大家去到可以盡情購物。

即睇澳門老佛爺百貨開幕禮遇

為慶祝澳門老佛爺百貨盛大開幕，店舖將帶來一系列豐富禮遇及獨家限定活動，包括首次登陸澳門之 Marni 快閃生活概念店「Marni Market」、Byredo 首個以農曆新年為主題之期間限定店並帶來限量版茶具套裝及獨家香水體驗等。另外澳門老佛爺百貨將攜手 Charlotte Tilbury 於 1 月 26 日開幕當天晚上 7 時正假南灣湖畔上空呈獻澳門首個品牌無人機表演，在澳門夜空拼湊出令人目不暇給的演出，同時亦是 Charlotte Tilbury 首次在港澳地區以無人機演出聯動新品發佈活動，有機會的話不妨親臨現場觀看。

澳門老佛爺百貨

地址 ：澳門金銀島名勝世界購物廣場 L 層 L001

營業時間 ：

週日至四 上午 10：30 至晚上 10：00

週五至六及公眾假期 上午 10：30 至晚上 11：00