澳門旅遊｜澳門自由行酒店自助餐優惠 自助午餐買一送一 每位低至$139！600 款環球美食超豐富

香港去澳門自由行方便快捷，只需一個鐘頭船程已經可以享受到外地旅遊的樂趣。澳門上葡京綜合度假村最近推出「自助山」自助午餐買一送一優惠，全場超過 600 款環球美食，成人每位低至$139，價錢超值，一於今個週末就出發去澳門食餐好啦！

「自助山」自助午餐買一送一

「自助山」以往是不少人去澳門旅遊時必食的自助餐，去年在新酒店上葡京重開後，隨即吸引不了客人專程光顧，口碑勁好！餐廳擁有全澳門最長的自助餐食物檯，提供超過 600 款環球美食，食物款式方面超級豐富，包括多款海鮮、即開生蠔、香煎鵝肝、時令刺身、壽司卷物、滋補燉湯等等。「自助山」更設有澳門自助餐首創的戶外燒烤，食客可品嚐由專人烤製的大餐，同時欣賞度假村的優美景色。KKday現正推出限量買一送一優惠，每位低至$139，平過澳門船飛！另外亦有晚餐折扣，有興趣的話不妨預早訂購啦！

限量搶：【買一送一】自助午餐 （長達 3 小時）

KKday 優惠: 成人 HK$278/2 位 起 ，平均 HK$139/位 起（原價 HK$317/位 起） -

自助午餐 週一至週日 12:00-15:00（最遲入場時間 14:30）



自助午餐 （長達 3 小時）

KKday 優惠: 成人 HK$278/位 起 （原價 HK$317/位 起）

自助午餐 週一至週日 12:00-15:00（最遲入場時間 14:30）



自助晚餐 （長達 4 小時）

KKday 優惠: 成人 HK$548/位 起 （原價 HK$757/位 起）

自助晚餐 週一至週日 18:00-22:00（最遲入場時間 21:30）



優惠網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/137686?cid=9429