澳門旅遊｜澳門金沙度假區抵玩新年優惠 威尼斯人、巴黎人兩晚住宿套票由澳門幣$1669起！

澳門旅遊｜澳門金沙度假區抵玩新年優惠 威尼斯人、巴黎人兩晚住宿套票由澳門幣1669元起！

臨近農曆新年長假期，相信不少人心裡都蠢蠢欲動，想乘機離開香港外遊散心。適逢澳門開關，港澳兩地出入境回復昔日的快捷方便，新年期間，更會有農曆新年花車匯演及絢麗澳門煙花匯演等活動，氣氛一流，一於相約家人朋友一起去趟短程旅行啦！

金沙度假區農曆新年新春活動

澳門金沙度假區今年將舉行一連串新春活動，同時為賓客提供住宿、購物、餐飲和休閒娛樂禮遇，與賓客共迎癸卯兔年。在年初二（1月23日），澳門威尼斯戶外人工湖泊﹑澳門倫敦人正門﹑澳門巴黎人正門及澳門金沙正門會舉行傳統拜神祈福儀式及舞龍醒獅點睛表演，祝願來賓新一年「兔」氣揚眉、「錢兔」似錦。而在年初七（1月28日），金光綜藝館將舉行「福兔迎祥 – 樂滿今宵演唱會」，為一眾樂迷帶來多位香港及台灣歌手，包括：周興哲、草蜢、衛蘭、JW、Supper Moment、梁漢文，讓賓客新春期間大飽耳福。