澳門旅遊｜澳門JW萬豪酒店推夏日住宿優惠+下午茶 免費升級客房+玩天浪淘園/送$500酒店消費額

暑假即將來臨，澳門JW萬豪酒店推出一系列夏日禮遇，包括子住宿套票、季節限定下午茶、經典燒烤美食、海南主題特色自助餐等等，即睇詳情！
繽紛仲夏住宿套票
澳門JW萬豪酒店推出「繽紛仲夏住宿套票」，特設多項優惠和禮遇，包括免費升級至尊貴客房，入住期間每房每晚贈送價值澳門幣500元的酒店消費額，適用於澳門JW萬豪酒店和澳門麗思卡爾頓酒店的餐飲及設施。另外，每間客房兩位成人及兩位12歲以下兒童可入場暢玩「澳門銀河」™綜合渡假城的天浪淘園，住客亦可以 8折優惠購買JW 兒童樂園門票（星期一至四，公眾假期除外）。
繽紛仲夏住宿套票由即日起至2023年9月29日預訂及入住，一晚住宿由澳門幣1,588元**起。兩晚住宿每晚澳門幣1,538元**起，另將獲贈價值澳門幣400元的「澳門麗思卡爾頓水療中心」消費額。
「大堂酒廊」下午愉悅時光
「大堂酒廊」悉心推出下午愉悅時光下午茶，讓賓客在優美舒適的氛圍下，享受夏意盎然的韻致。精緻的三層架上滿載各款特色美點，「大堂酒廊」招牌美食和牛牛頰肉迷你漢堡、泰式辣烤豬肉和叻沙蝦扁意粉等為味蕾帶來愉悅體驗；鵝肝配蜂窩及芝士切肉拼盤亦是下午茶的必備美點；三款甜品月兔三色糕、迷你三重奏蛋白脆餅和香芒椰子蒙布朗更為炎夏添上甜蜜滋味。
下午愉悅時光下午茶由2023年7月1日至8月31日供應，配以兩杯夏日特飲或兩杯Moët & Chandon Brut Impérial香檳，收費分別為澳門幣468元**及澳門幣628元**。
「池畔酒吧」夏日燒烤派對
不論是喜歡游泳戲水還是享受日光浴，燒烤美食定能為池畔時光昇華。由7月1日至9月15日，「池畔酒吧」將開設現場燒烤專區，午後由廚師即席主理夏日滋味精選燒烤，燒雞翼、大蝦、牛仔骨等經典燒烤美食為歡樂時光更添美味。此外，收費澳門幣398元**的四人家庭套餐同樣讓味蕾歡欣躍動，從西方和亞洲風味，到匯聚馬介休球和非洲雞等別具本地特色的澳葡之選，定能滿足賓客的味蕾。
「名廚都匯」經典海南美饌
熱帶天堂──海南是中國最受歡迎的度假勝地之一，以美麗的自然景觀、輕鬆的島嶼氛圍以及獨特的美食文化而聞名。當中，海南美食融會了中國南方多種飲食文化特色，成為自成一派的地道色彩。
今年夏天，澳門JW萬豪酒店的「名廚都匯」將與三亞山海天JW萬豪酒店的蔣玉賢師傅攜手，推出以“品味中國系列── 海南名菜”為主題的自助餐，展現正宗海南風味。精通傳統海南名菜的蔣師傅將於6月30日起一連5日客席登場，在「名廚都匯」現場展示精湛廚藝。期間限定菜式薈萃海南省具代表性的美食創作，包括五香海南東山羊、海南樹鳳梨炒腰果、興隆鎮黑胡椒瀨尿蝦、撈葉炸仙溝牛肉及砂鍋香草田
“品味中國系列── 海南名菜”由2023年7月1日至9月30日供應，自助午餐成人每位澳門幣358元*；3至11歲小童每位澳門幣180元*。自助晚餐成人收費澳門幣638元–688元*；3至11歲小童收費澳門幣320元 – 340元*。
*以上價錢需另收加一服務費