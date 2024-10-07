澳門旅遊｜王敏奕、歡樂馬介休華浚行遍澳門大自然景點 龍爪角海岸徑/龍環葡韻/土生公館/味賞

和大自然接觸除了有益身心，亦可以是浪漫的事情。本集澳門旅王王敏奕，聯同營養師Hayley，和澳門YouTuber歡樂馬介休的華浚，帶你到龍爪角海岸徑親親澳門的好山好水，到濕地公園探訪黑臉琵鷺的棲息地，感受澳門綠色旅遊的魅力。體驗可持續旅遊的同時，他們更分享了各自的環保小貼士。

黑沙龍爪角海岸徑 位於路環島東南端的龍爪角，又稱「龍爪觀濤」，是澳門新八景之一。是一 條循環式步行徑，沿途奇岩異石偏佈，海岸生態豐富，是觀賞日出日落的最佳選擇。 地址：入口: 黑沙龍爪角海濱路.出口: 黑沙兵房路、竹灣豪園第一街 長度：1,200米 開放時間：全日 交通：公共巴士資訊站

龍環葡韻濕地科普園地及生態步道 龍環葡韻濕地是澳門重要的生態區之一，區內設有生態步道及觀鳥屋，讓遊人可在免干擾生物棲息的情況下觀賞鳥類，感受綠意。除生態步道外，遊人也可遊覽附近的「龍環葡韻濕地科普園地」，了解生態共融概念。 地址：氹仔望德聖母灣大馬路 龍環葡韻濕地科普園地：全天開放

西側生態池：逢週三、週六、週日、公眾假期及補假日，上午9時至下午5時

東側及北側生態步道：每日上午6時至下午6時（其餘步道全天開放

龍環葡韻 「龍環葡韻」是澳門八景之一。「龍環」是氹仔舊稱，「葡韻」是指這裡葡萄牙建築風韻，包括海邊馬路的多座葡式住宅、嘉模教堂、公園等一帶如詩似畫的迷人景致，其中以五座碧翠凝綠的小型建築最具代表性。五座建築結合特色展覽、露天表演及節慶活動等元素，使之成為展示葡語國家文化，以至世界各國文化特色的舞台。 地址：澳門氹仔海邊馬路 電話：(853) 6217 6332 開放時間:10:00am – 7:00pm， 6:30pm停止入場 (逢星期一休息)

「創薈館」之開放時間: 10:00am – 7:00pm

土生公館 位於氹仔龍環葡韻其中一幢獲活化的舊建築，前身是高級官員官邸，主打澳門土生菜。 地址:氹仔舊城區海邊馬路龍環葡韻

電話:(853) 6217 6332 營業時間:星期一至日 10:00am – 10:00pm

味賞 - ecoSPIRITS 永續環保調酒 味賞引入全球首創採用低碳、低浪費配送技術的烈酒分銷商ecoSPIRITS，不但能大大減少包裝浪費及碳排放，更能節省運輸成本。在細味烈酒的同時，支持持續發展之道。 地址：THE KARL LAGERFELD 三樓 酒吧營業時間：星期三至一，5:00pm – 12:00am （星期二休息） 電話：(853) 8881 1800