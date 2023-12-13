澳門旅遊｜盤點澳門永利8大冬日繽紛盛事 必睇2023澳門桌球大師邀請賽＋哈林 • 情定永利音樂會

聖誕新年假期將至，短途旅遊首選去澳門遊樂放鬆身心，澳門永利於今個冬季節慶期間特別推出一連串精彩節目與娛樂體驗，當中包括多個冬日藝術盛典、豐盛的餐飲美饌以及水療服務。此外《永利呈獻 ─ 2023澳門桌球大師邀請賽》將於12月25日至29日在永利皇宮宴會廳上演，比賽緊張刺激，觀賞性十足！

永利冬日繽紛盛事1. 2023幻彩耀濠江「蝶舞花飛」燈飾裝置 為響應澳門年度盛事「2023幻彩耀濠江」，由即日起至2024年2月25日，永利將分別在於永利澳門海濱長廊及南灣區一帶（包括“南灣‧雅文湖畔”、南灣湖水上活動中心及白帳篷）向公眾展示以「蝶舞花飛」為主題的一系列蝴蝶翩翩飛舞和花朵盛開造型的燈飾裝置，締造光影交織的絕美影像，參觀者將仿佛置身於一個真實、充滿活力和色彩繽紛的璀璨遊樂場中，澳門光影藝術的魅力令人一看難忘。 永利冬日繽紛盛事2. 國際藝術大師Edoardo Tresoldi作品《縈思》 世界知名藝術家艾杜雅多 ‧ 特雷索迪（Edoardo Tresoldi）將在永利澳門海濱長廊築起10米高的藝術作品《縈思》（Etherea），他善於運用金屬絲網等工業物料的透視感來進行藝術創作，今次透過新古典主義風格和巴洛克風格建築為靈感，融入特別設計的燈光效果，整件藝術品美輪美奐，美麗非凡。

永利冬日繽紛盛事3. 永利呈獻 ─ 2023澳門桌球大師邀請賽 《永利呈獻 ─ 2023澳門桌球大師邀請賽》將於12月25日至29日在永利皇宮宴會廳激情上演，包括世界第一及七奪桌球世錦賽冠軍的羅尼•奧沙利文（Ronnie O'Sullivan）、首位登上世界第一的亞洲球員丁俊暉（Ding Jun Hui）、獲選為全球傑青的香港球員傅家俊（Marco Fu）等八位世界頂尖國際職業桌球手將帶來高潮迭起的巔峰對決。 永利冬日繽紛盛事4. 哈林 • 情定永利音樂會 娛樂表演方面亦有睇頭，金曲歌王「哈林」庾澄慶於2024年1月12日在永利澳門及1月13日日在永利皇宫熱力演唱多首膾炙人口的經典好歌，包括情非得已、快樂頌、熱情的沙漠等歌目，為觀眾帶來精彩絕倫的金典之夜。

永利冬日繽紛盛事5. 福布斯五星級餐廳永利扒房 佳節歡聚當然少不了美食相伴，榮獲福布斯五星級餐廳永利扒房主打經典美式牛扒以及上乘海鮮，將於12月20至26日推出精緻聖誕晚宴，包括與晶鑽魚子醬完美搭配的西班牙紅蝦及海膽、野生多利魚以及配上法國鵝肝的瑪格麗特河和牛牛柳等，款式豐富。此外，餐廳亦會於12月27日至1月1日呈獻令人垂涎的新年晚宴，包括加入24 個月法國康提芝士的鵝肝布甸、野生多寶魚以及佐配法國黑松露的美國金牌和牛牛柳等佳餚美饌。 賓客可一邊享用盛宴，一邊觀賞餐廳內上演的劇院式動畫，視覺和味覺的雙重享受將倍添節慶氣氛。 永利冬日繽紛盛事6. 永利皇宮咖啡苑 永利皇宮咖啡苑雲集環球美饌，將於12月24及25日聖誕和12月31日至1月1日新年期間推出琳瑯滿目的自助早午晚餐，在即日起至 12 月 26 日期間亦會推出聖誕節下午茶套餐，多款造型可愛又應節的精美甜鹹點包括熱情果接骨木花雪人、薑餅馬卡龍及鵝肝蘋果凍等。 永利冬日繽紛盛事7. 湖畔意廊歎意式美饌 湖畔意廊將於平安夜及聖誕節推出特選菜式如清雞湯伴自製牛 仔肉意大利餃子和湖畔意廊聖誕球，亦於除夕夜呈獻佩里戈爾黑松露意大利飯及橘子馬斯卡邦配橘子雪葩等菜式，食客可以邊欣賞南灣湖景，邊飽歎意式美饌。